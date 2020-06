S Lukášem Klimešem se má poprat o místo dvojky mezi třemi tyčemi brněnského celku. „Rozhodl jsem se pro angažování Ondry Kacetla z jednoho prostého důvodu. Vždy když jsme měli úspěšné sezóny, měli jsme dva velmi kvalitní gólmany u áčka a v juniorce Lukáše Dostála. Teď takový komfort nemáme a Ondra po delším rozhovoru se mnou přijal tu roli, že se jde poprat o místo," uvedl pro web Komety majitel a hlavní kouč klubu Libor Zábranský.

Podle něj ale pořád platí, že Karel Vejmelka je jasná jednička. „Lukáš Klimeš jako náš odchovanec dostane větší šanci, než tomu bylo v minulosti, ale zbytek je na momentální formě a dohodě s trenérem gólmanů Pavolem Rybárem. Samozřejmě je důležité, aby se nám vyhýbala zranění a nestalo se nám to, že bychom potom museli narychlo shánět dalšího brankáře," dodal Zábranský.

Kacetl se tak vrací do rodného kraje. „Jdu do týmu, který hraje o nejvyšší příčky a má ty nejvyšší cíle. Dnes je doba, že všichni musí bojovat o místo. Jsem si vědom, že v Brně je velká konkurence. Kometa je obrovská značka, je to velký klub s tradicí. Jdu se o to místo poprat. S tím jsem počítal, když jsem podepisoval smlouvu,“ podotkl Kacetl.