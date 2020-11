Nečekané jméno se už brzy objeví na soupisce hokejové Komety. Akutálně desátému celku extraligové tabulky pomůže do konce kalendářního roku znojemský kanonýr Anthony Luciani. Třicetiletý kanadský ostrostřelec s italskými kořeny dvě sezony válel za Orly v rakouské EBEL, kde byl v minulém ročníku druhým nejproduktivnějším mužem soutěže. Znojmu zůstal Luciani věrný i pro tuto sezonu, kdy s klubem podepsal smlouvu, přestože Orli hrají po návratu do českých soutěží pouze tuzemskou druhou ligu.

Anthony Luciani patří mezi nejvýraznější osobnosti znojemských Orlů. | Foto: Deník / Lubomír Budný

A protože Orli v poloprofesionální soutěži na svůj restart stále čekají, posílí kanadský forvard dočasně Kometu, kterou zase sužuje v nabitém programu marodka. „Kometa projevila zájem, má nějaké zdravotní indispozice v kádru a Tony ji může pomoct. Je to výborný bruslař, což potvrdil v EBEL. Extraliga je svým stylem trochu jiná, taktičtější, svázanější, ale věřím, že si na to zvykne. Nikdo od něj nemůže čekat zázraky hned v prvním zápase, ale může to být pro Brno šikovná výpomoc. Je to svým způsobem také reklama pro náš klub,“ uvedl pro klubový web trenér a sportovní manažer Orlů Miroslav Fryčer.