Jaká je pro vás aktuální sezona?

Jako pro všechny kluby je i pro nás velice špatná. Naše příjmy jsou prakticky nulové, protože druhá liga byla přerušená a nám moc příjmů nezůstalo. Musíme se s tím ale vyrovnat. Snažili jsme se co nejvíc snížit náklady, což se nám do určité míry povedlo. Úplně na nulu to ale nejde, protože máme profesionální smlouvy se všemi hráči.

Jak ji ovlivnil přechod do druhé české ligy?

Šli jsme do ní právě proto, že jsme kvůli covidu čekali výrazně nižší příjmy. To se potvrdilo a splnily se i ta naše nejčernější očekávání. Spoustu našich partnerů, vlastně osm ze třinácti hlavních, situace zasáhla velice výrazně.

Jak zpětně hodnotíte návrat do České republiky?

Když se podíváme na situaci, která je tady už od listopadu, byl to správný krok k tomu, abychom ve Znojmě zachovali fungování hokeje. A jak říká náš pan majitel Pavel Ohera: Někdy musíte udělat krok zpátky, abyste udělali dva dopředu.

Co se změnilo za ten rok, že se do mezinárodní soutěže vracíte?

Změnila se situace ohledně covidu, sice tady pořád s námi je, ale už máme nějaký výhled, jak to bude vypadat dál. A hlavně jsme schopni si spočítat náklady, které jsou s ním spojené. To znamená testování nebo jak by to vypadalo, když bude karanténa. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodovali, jestli se z Rakouska vrátit do České republiky, nikdo nic nevěděl. Situace je teď pořád těžká, ale přece jen vidíme aspoň trochu světlo na konci tunelu a covid už by měl ustupovat. Po konzultaci uvnitř klubu, s jeho partnery a majitelem, kterým patří velký dík za to, že jsme letošní sezonu zvládli, jsme si vyhodnotili, že mezinárodní cesta je pro nás nejperspektivnější.

Dokážete tedy říct, o kolik se náklady navýší od předchozích sezon v mezinárodní soutěži?

Teď v současné chvíli nemůžu z hlavy ani tipnout, protože nevím, jaká pravidla budeme muset dodržovat za šest měsíců při cestování, jestli budeme proočkovaní, nebo ne. To se všechno bude odvíjet od toho, jaká bude aktuální situace. Samozřejmě počítáme s tím, že při nejhorším scénáři to zůstane jako teď. Budeme to muset zvládnout.

Pokračování v českých soutěžích nebylo v jednání?

Protože se druhá liga nedohrála a nemohli jsme si vybojovat právo postupu do první, tak setrvání ve druhé české lize další rok nebyla pro nás cesta. Nebyla to cesta ani pro naše fanoušky, kteří si mezinárodní soutěž oblíbili. Volání po návratu do ní bylo silné a rozhodli jsme se ho poslechnout.

Postup do první ligy by vaše rozhodnutí mohl změnit?

Nechci spekulovat, ale samozřejmě kdybychom měli možnost se rozhodnout mezi těmito variantami, byla by první liga eventualita. Nicméně cítíme, že dlouhodobě z českých soutěží je pro naše fanoušky přijatelná pouze extraliga a cesta do ní je za současných podmínek velice obtížná a trnitá. Pokud se rozhodneme do ní někdy vrátit, musíme na ni být stoprocentně nachystaní. Teď o tom ale nechceme přemýšlet a soustředíme se na to, abychom udělali co nejlepší výsledky v ICEHL (bet-at-home ICE Hockey League – pozn. red.).

Jaké jsou pro vás hlavní výhody, že budete hrát mezinárodní soutěž, a ne druhou českou ligu?

Kromě nesporné sportovní kvality, která je o několik úrovní výš, tak je to naše jedinečnost. Shrnu to do tří bodů: šest zemí, čtrnáct měst a jedna liga. Můžeme tak zasáhnout přes 97 milionů lidí.

Prestiž soutěže s rozšířením na čtrnáct týmů ještě stoupá?

Rozhodně, už připojení slovenského týmu z Bratislavy, hlavního města, bylo loni super. Bohužel jsme ho minuli. Nicméně příští sezonu si s ním zahrajeme a doufám, že půjde po Vídni o druhé derby. Přibylo tam vlastně zpět i Slovinsko. Lublaň už soutěž hrála, ale musela ji z finančních důvodů opustit. Teď se znovu nadechují a údajně to mají krásně připravené. My jsme jediný klub v České republice, který může fanouškům přinést srovnání s pěti evropskými zeměmi. Stejně tak můžeme přinést našim partnerům propagaci v šesti evropských zemích. To je unikát a řadí nás to do zvláštní kategorie, což my vnímáme a chceme toho využít.

Podle sportovního manažera týmu Miroslava Fryčera má zůstat kostra týmu, bude ale potřeba do kádru investovat?

Oproti týmu, který byl připravený na druhou ligu, se ten pro mezinárodní soutěž musí samozřejmě posílit. Sportovní úsek a samozřejmě i majitelé s tím počítají. Asi nechceme jít ve velké míře mezinárodní cestou, protože s tím je teď spojena spousta restrikcí, ale určitě se fanoušci mohou těšit i na zahraniční hráče. Z tohoto ohledu nemám strach. Kolegové ve sportovním úseku pracují velmi dobře. Myslím si, že budeme opět konkurenceschopní a uděláme pro úspěch maximum.

Máte jako klub nárok na kompenzaci ztrát?

Bohužel v České republice jsou nastaveny dva Covid-Sport programy, které míjí poloprofesionální a výkonnostní kategorii klubů. První je postavený pro neobchodní společnosti, jako jsou spolky, mládeže a podobně. Druhý je vyloženě pro profesionální sport. Jsou tam konkrétně vypsány ligy, kterých se program týká. Ale například druhá hokejová liga, třetí fotbalová nebo divize, které už jsou taky mnohdy s.r.o., si i přes ztráty na kompenzace vůbec nesáhly. Přitom ve druhé hokejové lize jsou kluby i s vyššími rozpočty, než když se podívám třeba na ligy futsalu, florbalu a možná i volejbalu. Takže teď je to pro nás čistá nula, ale doufáme, že se to bude ještě řešit.