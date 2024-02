Do klání však lépe vstoupili Valaši, když v sedmé minutě propálil domácího gólmana Dominika Groha Pavel Klhůfek. Znojemští korigovali na 1:1 o pár okamžiků později zásluhou Tomáše Svobody. Dvě minuty před koncem úvodní dvacetiminutovky ovšem opět prohrávali, jelikož hosté zvýšili na 2:1 díky Štěpánu Bláhovi.

Po změně stran Znojemští nejdříve ostrouhali druhou brankou Petra Klhůfka, jenž poslal Vsetín do dvougólového náskoku. "První třetina byla z naší strany velice špatná. Zkazili jsme spoustu puků a byli jsme zase nervózní. Úvod do té druhé byl ještě horší. Tam už asi nad námi všichni zlomili hůl," hodnotil trenér domácích Václav Baďouček.

Zbytek střetnutí už ale patřil Orlům. Ti v prostřední části vyrovnali na 3:3 góly Petra Beránka a Pavla Jenyše. A ve třetí třetině nadělili soupeři tři branky na finálových 6:3 z holí Petra Beránka, Tomáše Svobody a Matěje Šťovíčka. "Jsem rád, že kluci v sobě našli sílu a dodrželi to, co slíbili fanouškům. Budeme bojovat až do konce, dokud bude aspoň malá šance," burcoval lodivod Znojma.

Orli si tak zachovali teoretickou šanci na setrvání v Chance lize. Do karet jim hrála i prohra Frýdku-Místku se Slávií Praha 2:3. Nebodovalo ani béčko Pardubic, které podlehlo Zlínu 1:2. Situace Znojemských přesto zůstává ošemetná. Právě na Frýdek ztrácejí dvě kola před koncem čtyři body. Jihomoravané tak musejí ve středu na ledě Pardubic i v pátek proti Litoměřicím vyhrát. Zároveň musejí doufat v jedno selhání Pardubic, anebo dvě prohry Frýdku-Místku.

"Ve středu musíme získat další tři body proti Pardubicím B a bohužel stále čekat, že naši soupeři budou prohrávat. Pokud Pardubice dokážeme porazit, můžeme dostat do většího boje o záchranu i je," uzavřel Baďouček.

