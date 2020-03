Páteční zápas druhého kola čtvrtfinále mezinárodní soutěže EBEL mezi hokejisty Znojma a Bolzana jitřily emoce. Svěřenci trenéra Miroslava Fryčera nakonec odcházeli s porážkou 0:4.

Hokejisté Znojma (v červeném) sehráli o prvním březnovém pátku druhé kolo čtvrtfinále play-off EBEL. Na domácím ledě hostili italské Bolzano. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Společným jmenovatel všech třetin byl fakt, že Orli inkasovali sotva potom, co rozhodčí odpískal úvodní buly. Domácí schytali branky vždy do třetí minuty a čtvrtou, poslední, těsně před závěrem. „Někdy je to ke konci, někdy na začátku. Tak to vždy vyplyne ze situace,“ přemítal Fryčer. Jeho borci sice soupeře přestříleli, ovšem touš se jim za záda bolzanského Irvinga dostat nepodařilo. „Nemůžete se divit, že když dáte během dvou zápasů jeden gól, tak prohrajete. Šance jsme měli, ale nebylo nám dopřáno. Chyběl nám klid před brankou. Momentálně jsme v křeči,“ krčil rameny lodivod Znojma.