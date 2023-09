Hokejové Znojmo čeká od 13. září po jedenácti letech návrat do tuzemské druhé nejvyšší soutěže. Orli proto před ostrým startem Chance ligy představili kompletní tým, nové dresy a pokřtili i pivní speciál, který se bude podávat na jejich domácích zápasech v Nevoga aréně.

Hokejoví Orli Znojmo představili první zářijovou neděli nové dresy i celý tým na novou sezonu v Chance lize. Té se Znojmo zúčastní po jedenácti letech. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Celek z města nad řekou Dyjí zastupovalo první zářijovou neděli na setkání před desítkami lidí z řad partnerů klubu, členů fanklubu a zástupců médií kompletní osazenstvo znojemské lavičky včetně trenéra Jiřího Berouna, asistenta Tomáše Jakeše a kouče brankářů Petra Hrachoviny.

Jedním z nejvýraznějších borců za stolem plným známých i nových tváří byl Švéd Anton Karlsson. Posila do orlího útoku ze severu přiznala, že na jihu Moravy je trochu více teplo. "To víte, my jsme zvyklí na něco jiného. Pětatřicetistupňové teploty v posledních pár týdnech mě překvapily. To je skoro jak ve Španělsku," glosoval s úsměvem sedmadvacetiletý forvard.

Na osvěžení se většina příchozích osvěžila novou pivní "desítkou" s názvem Lajna, kterou budou orly čepovat při domácích utkáních v Nevoga aréně. Představeny byly i nové dresy, kterým dominuje logo odkazující na letošní devadesáté výročí založení hokejového oddílu ve Znojmě.

Poprvé v nových trikotech vyjede orlí letka k ostrému utkání ve středu 13. září od osmnácti hodin, kdy hostí doma celek Dukly Jihlava.