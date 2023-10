V rámci 15. kola uvítali Znojemští na svém ledě celek Přerova. Orlí letka Hanákům podlehla 2:4.

Hokejoví Orli Znojmo (v bílém) nastoupili v 15. kole Chance ligy proti Přerovu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jihomoravský mančaft nejdříve obdržel první branku z hole Vojtěcha Tomiho v osmé minutě. O pár minut později na něj reagoval na 1:1 od modré čáry Jan Bartko. Znojmo mohlo využít přesilovku, v rámci hesla: “Nedáš, dostaneš.” však domácí obdrželi gól na 1:2 kvůli tomu, že Přerov vykřesal znojemské oslabení díky Danielu Indrákovi.

"Utkání jsme odehráli špatně. Náš vstup do něj byl nepochopitelný. Na začátku jsme se soustředili více na to, co rozhodčí písknul nebo nepísknul. To udalo konečný ráz klání," hodnotil lodivod Znojma Baďouček.

Po změně stran srovnal skóre na 2:2 ve třiatřicáté minutě Martin Šťovíček, jenž poslal puk do mezery mezi lapačkou s betonem přerovského gólmana Lukeše. Třetí třetina pak kouzlo ze strany svěřenců Vladimíra Baďoučka nepřinesla.

Po akci ve středním pásmu se Přerovští ujali vedení 3:2 zásluhou Daniela Indráka, vstřelivšího druhou branku v utkání a v poslední zbrousil orlí drápy na 4:2 pro Přerov Jiří Goiš. Tři body tak putovaly na Hanou.

"Druhá třetina snesla měřítko, ale od třetího gól jsme nedosáhli na šance, což byla škoda," dodal Baďouček. Jihomoravský tým čeká další klání už v sobotu. Orli v něm na domácím ledě přivítají od půl šesté večer kolektiv Sokolova.

