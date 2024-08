Znojemští Orli nastoupili do zápasu s odhodláním, ale již v první třetině se ukázala převaha zkušeného týmu z Vyškova. Hosté otevřeli skóre a přestože Znojmo dokázalo odpovědět, do kabin odcházeli s jednobrankovým náskokem. Ve druhé třetině se obraz hry nezměnil – Vyškov opět dokázal vstřelit dva góly, zatímco Znojmo zvládlo pouze zkorigovat stav na průběžných 2:4. V poslední třetině už padl pouze jeden gól, kterým Vyškov stvrdil své vítězství.

Trenér Znojma Milan Procházka po zápase hodnotil výkon svého týmu kriticky: „Na první přípravný zápas bylo dobré tempo, jinak tam bylo hodně nepřesností. Vyškov má velmi zkušený tým, který v minulých dvou sezónách došel až do semifinále a dnes byli lepší. Do dalšího zápasu musíme zlepšit celkové nasazení, pohyb, více se tlačit do brány, ztvrdit hru a bojovat. Kluci by si měli uvědomit, že tady chtějí hrát hokej hlavně pro diváky.“

Z opačné strany přišla slova uznání na adresu domácích. Trenér Vyškova Michal Konečný uvedl: „Na úvod přípravy byl začátek ze strany domácích hodně rychlý. Znojmo má dobré mužstvo. Výsledek je slušný, ale nebral bych ho nějak vážně. Nás podržel hlavně brankář Kořének. V druhé polovině utkání jsme se také rozbruslili a hra byla lepší. Oba týmy jsou v přípravě, takže se hodně bruslí a někdy ta hra je více nepřesná.“

I když Znojmo tento zápas prohrálo, šlo především o zkoušku před nadcházející sezónou, ve které mají Orli prostor k zlepšení. Další testovací duel čeká Orly také s Vyškovem, tentokrát na jeho ledě. Utkání se odehraje v úterý 20. srpna.