Do extraligy zasáhl výrazně covid a pátek nabídl jen tři zápasy, navíc každý z jiného kola. Vedle Třince a Olomouce hrály i Karlovy Vary, které v utkání 44. kola porazily Plzeň. Naplno bodovalo i předposlední Kladno, které porazilo v předehrávce 47. kola České Budějovice 5:3. Na výhře Rytířů se třemi góly a asistencí podílel kapitán Tomáš Plekanec.

Třinec - Olomouc 3:1

Obhájce titulu první třetinu prohrál, ale pak dával góly už jen on. Třinec opanoval vzájemný duel počtvrté v řadě a odskočil v čele soutěže Hradci Králové na rozdíl tří bodů. Olomouc i přes druhou porážku po sobě drží poslední postupové místo do předkola play off.

Kohoutům návrat do akce zhořkl. S Třincem prohráli i potřetí v sezoně

Branky a nahrávky: 23. P. Vrána (Marcinko, Martin Růžička), 47. Chmielewski (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 60. Marcinko - 6. Strapáč (Ondrušek, Škůrek). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Třinec: Marek Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí, Kucsera – Kusko, J. Knotek, Klimek – Olesz, Navrátil, Bambula – Strapáč, Nahodil, Michal Kunc – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Karlovy Vary - Plzeň 5:4

Čtrnáct dní čekala Energie, než vyjede na led. A návrat to byl vítězný. Západočeši udolali v derby svého rivala rozdílem jediného gólu. Vyrovnanou bitvu rozsekl v 54. minutě dvougólový Jan Hladonik.

Branky a nahrávky: 6. Dlapa, 33. O. Beránek, 36. Koblasa (Kohout, M. Rohan), 44. Hladonik, 54. Hladonik (Vondráček, T. Mikúš) - 27. Blomstrand (Čerešňák, Bulíř), 41. Schleiss (Budík,Čerešňák), 47. F. Suchý (F. Přikryl, Bulíř), 48. Bulíř (Čerešňák, Mertl). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Pešek, Malý. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:2. Diváci: 1000 (omezený počet).

Karlovy Vary: F. Novotný – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek, Černoch, Flek – Hladonik, T. Mikúš, Vondráček – Koblasa, Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

Plzeň: Miroslav Svoboda – Budík, Čerešňák, Graňák, J. Holý, L. Kaňák, J. Kindl, Kremláček – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – F. Suchý, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Trenéři: Říha a Baďouček.

Kladno - České Budějovice 5:3

Rytíři navýšili náskok na poslední Zlín už na jedenáct bodů. K výhře nad Motorem je dotlačil zkušený Plekanec, který vstřelil hattrick a k tomu přial jednu gólovou přihrávku. Vítězství Kladna se ale nerodilo lehce, domácí museli otáčet z 0:2. Obrat režíroval právě Plekanec, který v 56. minutě vstřelil rozhodující gól.

Skvělý Plekanec! Hattrickem vystřelil výhru Rytířů

Branky a nahrávky: 13. Kubík (Plekanec, Baránek), 27. Plekanec, 38. M. Kadlec (M. Indrák, Ticháček), 56. Plekanec (Baránek, M. Indrák), 60. Plekanec - 6. Karabáček (M. Hanzl, Piskáček), 7. J. Ondráček (Valský, Šenkeřík), 45. Vondrka (Gulaš, Pech). Rozhodčí: Šindel, Kika - Lederer, Gerát. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Kladno: Bow – Kehar, Baránek, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek, Funk – Hlava, Plekanec, A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, M. Indrák, M. Beran. Trenéři: Čermák, Kregl, Paul a Burger.

České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Piskáček, Bučko – Vondrka, Pech, Z. Doležal – Abdul, J. Novotný, Gulaš – J. Ondráček, Valský, M. Beránek – M. Hanzl, Karabáček. Trenéři: Modrý, T. Martinec a Fousek.