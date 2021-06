Pětadavacetiletý Sebastian Gorčík disponuje zkušenostmi z tuzemské hokejové extraligy, v níž hájil dres Karlových Varů. Poslední dvě sezony strávil v prvoligovém Vsetíně. Nyní před ním stojí nová výzva v podobě mezinárodní soutěže ICEHL, kterou bude hrát za znojemské Orly.

Sto osmdesát centimetrů vysoký útočník už se zapojil do suché přípravy. Rozdíl mezi jejím valašským a jihomoravským stylem nevidí. „Letní přípravy jsou všude podobné. Někde se více běhá, někde se více běhá, jinde více cvičí. Většinou je to zaměřené na posilovnu. Prokládáme to i fotbalem,“ popsal Gorčík.

Spolu s ním do královského města nad řekou Dyjí dorazil i jeho kolega z VHK Jan Bartko. Forvard to však jako zásadní výhodu nebere. „Spíše víme, co od sebe čekat,“ řekl Gorčík.

Prostředí Znojma a Vsetína hodnotí jako velmi podobné. „Oba jsou to rodinné kluby. Všichni drží pospolu,“ dodala nová posila Orlů.

Rakouská ICEHL pro Gorčíka znamená první zahraniční zkušenost. „Moc se na ni těším. Jsem velice na to zvědavý. Nějaké zápasy jsem viděl. Hodně hráčů tam má zkušenostmi z AHL a NHL. Doufám, že budeme rovnocennými soupeři,“ vyřkl přání bývalý hráč VHK.

Za nejatraktivnějšího soupeře považuje skvadru Salzburku. „Byl jsem tam už v dorosteneckém věku, mají obrovské zázemí. Dělají vše velice dobře a mají hráče se zvučnými jmény,“ vzpomněl Gorčík.

V české Change lize zažíval spíše techničtější hru. ICEHL patří dle něj mezi více dynamické soutěže, kde se hraje nahoru dolů. „Tamější styl je hodně bruslivý, tlačí se víc do brány, což mi sedí a těším se na to,“ uzavřel Gorčík.