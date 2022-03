Po dvou letech zažijí hokejoví Orli euforii play-off. Znojemská skvadra bojovala o postup do jeho čtvrtfinále v předkole s rakouským Grazem. Svěřenci trenéra Glena Hanlona jej dvakrát porazili a druhou březnovou středu nastoupí od čtvrt na osm večer na ledě Salcburku.

Rakušané si zvolili český mančaft z pozice prvního místa v tabulce ICEHL. Vybírat mohli mezi pátým Pustertalem, šestou Lublaní, sedmým Znojmem a osmým Klagenfurtem.

Asistent znojemského trenéra Jiří Beroun vidí úvodní duel čtvrtfinále na kolbišti našich jižních sousedů jako výhodu. "Nebudeme tak svázaní. Jedeme tam s tím, že nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit," vyřkl Beroun.

Orli hráli během základní části ICEHL proti týmu EC Red Bull celkem čtyřikrát, třikrát s ním padli a jednou jej doma porazili 3:1. "Podíváme se na video, připravíme se na ně a půjdeme do toho. Díky tomu, že s Grazem neproběhl třetí zápas, tak jsme měli delší volno a čas se nachystat," dodal útočník Znojma Sebastian Gorčík.

Moravská letka od rakouských hranic zvolí podobnou taktiku jako v předkole. Orli zabetonovali obranu a nešli do vysokých hokejových čísel. "Chceme hrát spíše pomalu a čekat na jejich chyby a brejky. Nejde s nimi závodit. Kdybychom dali větší počet gólů, tak by tam určitě existoval větší klid, ale do takového rizika nejdeme," osvětlil asistent.

Druhé kolo absolvují jeho svěřenci v pátek doma. Střetnutí startuje v Nevoga aréně o půl sedmé večer.

Orli věří, že vrchol sezony přiláká spousty fanoušků. "Po značnou část sezony byl jejich počet v hledišti omezen, ale i tak nás maximálně podporovali. I díky nim jsme doma osmnáctkrát zvítězili," uzavřel Beroun.

ČTVRTFINÁLE ICEHL

Salcburk - Znojmo (ST, 9. 3. 2022 od 19.15)

Znojmo - Salcburk (PÁ, 11. 3. 2022 od 18.30)

Salcburk - Znojmo (NE, 13. 3. 2022 od 16.30)

Znojmo - Salcburk (ÚT, 15. 3. 2022 od 19.45)