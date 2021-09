Znojemští v každé z třetin poslali za záda soupeře po dvou brankách. I přes vyhecovanost podržel bránu s čistým kontem gólman Dominik Groh. "Klagenfurt hraje výborně, mají zabijácké přesilovky. Na druhou stranu jsme si je nepřipouštěli k tělu. Jakmile bychom jim nechali prostor, tak by se prosadili," objasnil Jakeš.

Podle jednoho z trenérů Jihomoravanů, Tomáše Jakeše, představovali Rakušané nelehkého soupeře. "Pro nás to byl těžký zápas. Připravovali jsme se na něj důkladně, nechtěli jsme dopustit, aby první třetina skončila jako při zápase s Vídní," prozradil Jakeš.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.