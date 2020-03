Jediná porážka je dělila od vyřazení z letošního ročníku mezinárodní hokejové soutěže EBEL. Znojemští Orli ale v úterý přišli o možnost napravit sérii proher proti italskému Bolzanu, když vedení soutěže nařídilo předčasné ukončení ročníku kvůli šířící se nákaze koronavirem. „Hrát hokej bez lidí je nesmysl, play-off má mít náboj. Radši ať nehrajeme vůbec než před prázdným stadionem,“ říká znojemský kapitán Radim Matuš.

S rozhodnutím ukončit letošní ročník předčasně přišlo vedení po dohodě se zástupci všech klubů. Reagovalo tak na rušení sportovních a kulturních akcí s návštěvností nad sto diváků, které se v úterý objevilo například v Česku nebo v Rakousku. „Všichni jsme se na vrchol sezóny těšili, jsme však ve výjimečné situaci. Ačkoliv nás toto rozhodnutí mrzí, je naší povinností jej učinit, aby se situace vrátila v co nejkratším čase do normálu,“ uvedl prezident soutěže Christian Feichtinger.

Zákaz přitom přišel v divácky nejatraktivnějším období, a to v play-off. Ve čtvrtfinálových zápasech prohrávali Znojemští s italským Bolzanem 0:3 na zápasy, od vyřazení ze soutěže je dělila jediná prohra. „Mrzí mě jen to, že zákaz přišel v tom nejlepším. Vrchol sezony si užíváme nejvíc. Celý rok se na play-off těšíme a teď o něj přijdeme. Za svoji kariéru jsem nikdy nezažil, že se rozjetá sezona skrečovala,“ popisuje šestadvacetiletý Matuš.

Hned první čtvrtfinálový zápas, který se hrál minulou středu a ve kterém Orli prohráli 1:3, se uskutečnil v Itálii. „Bylo o nás postaráno, strach jsme neměli. Spali jsme v rakouském Innsbrucku, asi dvě hodiny od Bolzana. Dojeli jsme před stadion, bočními vchody šli dovnitř, odehráli zápas a za dvě hodiny jsme byli pryč. S lidmi jsme do kontaktu téměř nepřišli,“ vysvětluje znojemský útočník. Další dva zápasy pak týmy kvůli zhoršující se situaci v Itálii odehrály ve Znojmě.

Včera ráno ukončili Orli na stadionu ve Znojmě sezonu, teď je čeká volno. „Nemá smysl trénovat, není na co. Za mě je to dobře vyřešeno, kluci aspoň můžou jít domů za rodinami a užít si volno. Je nesmysl čekat na něco, co už nepřijde. Liga je za námi a je dobře, že to takhle klub vyřešil. Uvidíme, co se bude dít dál,“ dodává Matuš.

Stejný postup by podle něj měla zvolit také česká extraligová soutěží. „Není to jednoduché ani pro majitele klubu, v play-off by měla jít nahoru i ekonomická stránka. Sledoval jsem úterní duel Olomouce se Zlínem a přišlo mi to srovnatelné s juniorskými zápasy, kdy jsme hráli pro babičky a dědy. Byl to takový obědový zápas,“ líčí znojemský kapitán.

Play-off nejvyšší české hokejové soutěže je zatím pozastaveno, a to do 29. března.

Omezení soutěží:

- česká hokejová extraliga – pozastavena do 29. března

- slovenská hokejová Tipsport liga – zrušena (titul udělen nebude)

- německá hokejová DEL liga – zrušena (titul udělen nebude)

- polská hokejová liga – zrušena

- mezinárodní hokejová EBEL liga (titul udělen nebude)

- NHL – kalifornský tým San José Sharks odehraje následující tři domácí zápasy bez diváků

ELIŠKA NOVÁKOVÁ