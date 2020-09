„Šlo o velmi poučný zápas. Ukázalo nám to, že nás nečeká procházka růžovou zahradu, jak si mnozí mysleli. Spousta lidí má zafixováno, že druhá liga je pivní soutěž, ale to je minulost. Nejsou to žadní skautíci, ale udělaní kluci, z nichž devadesát procent umí dobře bruslit. Musíme hrát trochu jinak, než jak jsme byli zvyklí,“ varoval trenér a sportovní manažer klubu Miroslav Fryčer.

Znojmo se na jaře rozhodlo po devíti sezonách opustit kvůli nejisté situaci s pandemií koronaviru rakouskou EBEL a vydat se do českých soutěží, kde začíná od druhé ligy. „Náš cíl zůstává, ovládnout tuto soutěž, s tímto týmem to ani jinak nejde. Připravujeme se úplně stejně, jako bychom hráli EBEL. Máme tvrdé tréninky jako v minulé sezoně a pokud si někdo myslí, že slevíme z požadavků kvůli tomu, že hrajeme nižší soutěž, je na omylu,“ přesvědčoval Fryčer.

Profesionální kádr zůstal pohromadě s rychlou vidinou postupu do první ligy, případně návratu do EBEL. „Podepsali jsme třeba Tonyho Lucianiho, který se u nás cítil jako doma a odvedl tu kus dobré práce. Zkusili jsme se zeptat, jestli bude pokračovat, vzal si chvíli na přemýšlení a souhlasil. Nehádal se potom o pět nebo deset tisíc navíc, ale chtěl být s námi. Jak jsme se chovali my k němu, zachoval se on k nám,“ popsal Fryčer okolnosti domluvy jihomoravského klubu a nejproduktivnějšího hráče Znojma.

Orli se tak po dlouhé době nacházejí v nové roli. Zatímco skoro dekádu v EBEL platili za mužstvo, které může pouze překvapit movitější a nabitější rakouské kluby, ve druhé lize představují lovnou zvěř a jediného favorita na titul, na něhož se hodlá každý vytáhnout. „Nevěděli jsme, co nás čeká. Víme jen, že se mančafty vybičují k těm nejlepším výkonům. A to šlo vidět v Kopřivnici. Musíme si na to tempo a hokej zvyknout, “uvedl pro klubový web kapitán družstva Radim Matuš.

Znojmo se musí obrnit především trpělivostí. „Každý chce proti nám hrát zanďoura. Musíme naši hru hodně zjednodušit a začít úplně jinak, než jak jsme byli zvyklí v EBEL,“ naznal Fryčer.

Ve středu se Orli v nové soutěži poprvé představí před vlastními fanoušky, od šesti hodin večer hostí Hodonín. Kvůli hygienickým opatřením se na stadion dostane maximálně 1500 diváků. „Škoda, že nemůže přijít víc fanoušků, když nás čeká takové malé derby. Určitě to zas bude bojovné utkání, žádný koncert,“ pravil Fryčer, jenž v úvodu sezony postrádá hvězdného forvarda Němce, který se zotavuje po zranění. „Až se vrátí budeme kompletní,“ dodal kouč.