Poprvé od senzační jízdy do finále v roce 2016 se ucházeli o vstup do elitní nadstavby zajišťující play-off až do posledního kola základní části. Po prohře 0:5 v Bolzanu však zůstala smetánka hokejovým Orlům Znojmo v mezinárodní EBEL podobně jako v předcházejících sezonách zapovězena.

Znojemští Orli. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Do kvalifikační nadstavby, z níž postoupí tři nejlepší do play-off, vstoupí ze třetího místa se čtyřbodovou bonifikací. „Jde o obrovské zklamání. Rozhodně jsme měli na to skončit do pátého místa. Teď se ale díváme dopředu. Musíme udělat play-off,“ poznamenal kapitán celku Radim Matuš.