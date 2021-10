Po náročném víkendovém tripu do Alp hráli v úterý hokejisté znojemských Orlů na domácí půdě. V Nevoga aréně hostili mančaft Salcburku. Ze třináctého kola mezinárodní ICEHL nakonec vyšli vítězně 3:1.

Úvodní třetina přinesla dvě branky a následovné otevření hry na obou stranách. V šesté minutě během přesilovky propálil hostujícího strážce kasy Tolvanena znojemský Tomáš Svoboda. Sotva vyloučený hráč Salcburku Verde naskočil z trestné lavičky zpět do hry, srovnal na 1:1 Järvinen.

Stejné skóre ukazovala výsledková tabule i po druhé dvacetiminutovce. Orli sice prověřili obranu hostí několika šancemi, ale ani tři rány na tyč ke gólům nestačily. "Ve druhé třetině byla spousta nevyužitých šancí," řekl trenér Beroun.

Podle něj za výkonem znojemských hokejistů stála týmová odhodlanost. "Jeli jsme dohromady celých šedesát minut. Skvěle nás podpořil brankář Pavel Kantor," chválil lodivod Orlů.

V poslední třetině dostal Anthony Luciani dlouhou nahrávku do brány a zvýšil na 2:1. "To bylo super, tak, jak to Tony umí. Podali jsme jeden z nejlepších výkonů v současné sezoně. Nepouštěli jsme se do žádných extra velkých šancí. Počkali jsme si na náš moment a korunoval to na 3:1 Culkin," shrnul gólman Kantor.

Hokejisté Znojma zajíždí už v pátek na led Vídně. V polovině září ji Orli doma porazili 5:4. "Čeká nás těžký zápas. Soutěž je čím dál rychlejší a týmy se do toho dostávají později. Vídeň také začala sbírat body. I Salcburk měl výborný pohyb. Bude to podobný hokej," uzavřel Beroun.

Znojmo - Salcburk 3:1

Třetiny: 1:1, 0:0, 2:0. Branky a nahrávky: 7. Svoboda (Němec, Culkin), 52. Luciani (Southorn, Younan), 60. Culkin (Matuš, Southorn) – 7. Järvinen (Raffl, Schneider). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2695.

Znojmo: Kantor (Groh) – Culkin, Sedlák, Younan, Southorn, Tejnor, Bartko, Stránský, Haman – Svoboda T., Zubov, Fejes – Brittain, Němec, Matuš – Gorčík, Prokeš, Luciani – Kvasnica, Svoboda O., Oščádal. Trenéři: Jiří Beroun a Tomáš Jakeš.

Salcburk: Tolvanen (Wieser) – Wimmer, Lo Verde, Stapelfeldt, Brennan, Kanzig, Pallestrang – Baltram, Nissner, Huber – Raffl, Järvinen, Schneider – Thaler, Leonhardt, Borzecki – Huber, Predan, Maier. Trenér: Matt McIlvane.