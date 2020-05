Orli v EBEL: Stříbro, rozpačitý comeback legendy i temné kulisy koronaviru

Let soutěží brázděný souboji s často movitějšími predátory je u konce. Hokejoví Orli Znojmo po devíti letech opouští rakouskou EBEL. Klub z prosluněného jihomoravského města se za téměř dekádu v alpské soutěži stal její nedílnou součástí. Na výsluní se Jihomoravané ocitli před čtyřmi roky, kdy senzačně dokráčeli až do finále mezinárodní ligy. Jaké byly výrazné momenty znojemské éry v Rakousku za devět let?

V sezoně 2012/2013 došlo k obnovení legendární spolupráce mezi Markem Uramem a Peterem Pucherem. | Foto: Deník / Romana Holišová