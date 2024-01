Alespoň bod na ledě Litoměřic získali v rámci devětatřicátého kola hokejisté Znojma. Hosté z jihu Moravy prohráli s domácími Severočechy 4:5 v prodloužení a ani napotřetí v letošní sezoně na tým Stadionu nevyzráli.

Znojemští hokejisté (bílí) v rámci 39. kola Chance ligy prohráli na ledě Litoměřic 4:5 po prodloužení. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Strážce orlí kasy Dominik Groh pustil dva góly během prvních deseti minut, kvůli čemuž jeho mančaft po úvodní části prohrával 0:2. "V první třetině bylo vidět, že jsme se nemohli dostat do zápasu, ve všech činnostech jsme byli pomalejší. V kabině jsme o tom mluvili a říkali jsme, že musíme hrát tu naši hru," hodnotil znojemský asistent Tomáš Jakeš.

Po změně stran se hosté oklepali a brankami Pavla Jenyše, Tomáše Svobody a Petera Lichance otočili na 3:2. V poslední třetině Litoměřičtí za čtyři minuty skóre srovnali a za dalších šedesát sekund šli Plosem do vedení 4:3. Znojmo však reagovalo na 4:4 gólem Davida Šticha a dotáhlo utkání do prodloužení.

"Ve druhé třetině se to otočilo, hra byla diametrálně jiná, šli jsme do toho, Litoměřice byly najednou pod tlakem. Třetí třetinu jsme začali stejně, hráli jsme dobře, aktivně, dostali jsme ale gól, který nás vyhodil z rytmu. Pak jsme dostali další, vrátili jsme se zpátky do hry, kde to bylo otevřené. Myslím si, že zápas byl nahoru dolů, šance na obou stranách. Ale tu přesilovku na konci základní části jsme měli využít," dodal Jakeš.

I když v prodloužení měli Orli pár šancí ke skórování, nakonec se radoval soupeř. "Prodloužení už je taková loterie, domácí mají šikovné útočníky, gratulujeme jim a bojujeme dál. Jsme za bod rádi," uzavřel Jakeš.

Znojemští hokejisté si tak ze severu Čech odvezli bod. Další střetnutí je čeká již v sobotu od půl páté odpoledne. V azylu v Pelhřimově je přivítá jihlavská Dukla.

