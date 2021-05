Znojemští hokejisté zahájili první květnové úterý suchou přípravu na novou sezonu. Po ročním azylu v české druhé lize míří mančaft z královského města nad řekou Dyjí do rakouské ICE Hockey League, dříve známe jako EBEL.

Orli začali vstupními testy. Dle asistenta znojemského trenéra, Jiřího Berouna, vykázali všichni slušné hodnoty. „Někteří hráli skoro doteď v jiných týmech, které ukončili sezonu před pár dny. Přišli ale do jiného rytmu, musíme nabrat sílu a kondici. Budeme z toho těžit po celou sezonu,“ upřesnil Beroun.

Bývalý kapitán Znojma naplánoval dohromady s kolegou Tomášem Jakešem pilování kondice svých svěřenců mimo led do začátku července. Beroun kvituje s povděkem hlavně spolupráci Orlů a města Znojma. „Jelikož se nemůžeme my ani mládež, u níž také působím, zavřít na stadionu, hledá nám město volná místa na školních hřištích a jiných sportovištích, avšak led všem chybí,“ dodal jedenačtyřicetiletý asistent.

Okusit zamrzlou plochu plánují znojemští od devatenáctého července. Činovníci mančaftu počítají se třemi přátelskými zápasy doma a chtějí jet i na turnaj. „Dohromady to dává osm devět utkání. Řešíme to i s týmy z naší ligy,“ upřesnil Beroun.

Nenahraditelný borec

ICEHL okusí poprvé i trojice nováčků v dresu Orlů Sebastian Gorčík, Radek Prokeš a Jan Bartko. „Kluci, kteří přišli, jsou plní síly. Je na nich vidět chuť, motivace, hecování, zdravé nasazení. Šli do toho naplno,“ hodnotil Beroun.

Ke změně došlo na postu trenéra orlích gólmanů. Strážce kasy Dominika Groha a Pavla Kantora bude trénovat Jakub Dohnal. „Nový trenér brankářů bude na ledě a bude mít přehled. Bývalý kouč gólmanů Petr Hrachovina zůstává jako konzultant,“ objasnil Beroun.

Dohromady s Jakešem piluje kondici jihomoravských hokejistů spoustu let. Dlouho dobu měli oporu v Miroslavu Fryčerovi. Legendární hráč a trenér však koncem dubna podlehl krátké nemoci. „Zasáhlo to celou hokejovou rodinu. Kdo Mirka trochu znal, musel ho mít rád. Vše řekl narovinu. Je to člověk, který nám v klubu bude chybět. Byl nenahraditelný. Jak pro nás trenéry, tak pro vedení,“ vzpomněl Beroun.