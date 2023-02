Orli zvládli duel s Bobry. Nynější situaci berou jako přípravu na play-off

Sobotní duel přinesl v první třetině rychlou smršť, kdy během čtyř minut padly čtyři góly. Domácí si tím pojistili konečnou vysokou výhru. „Padlo hodně gólů, předvedená hra byla podle našich představ, i když prvních deset minut to nebylo ono. Po úvodním gólu se vše uvolnilo a soupeře jsme přehrávali,“ hodnotil lodivod Orlů Jiří Beroun.

Do závěrečného hvizdu pak jeho svěřenci pouze zvyšovali. Jízdu Znojma zakončil svým třetím gólem utkání Ondřej Svoboda. Těžkost střetnutí potvrdil kopřivnický lodivod Ladislav Majkus. „Byli jsme v provizorní sestavě a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ze začátku to byl vyrovnaný zápas, ale potom jsme totálně vybuchli a dělali chyby, které normálně neděláme,“ řekl kouč hostů.

Orly dlouho trápili zranění hokejisté, kteří jim chyběli do základní sestavy. „Hráči z marodky se pomalu začínají dávat dohromady. Ze startu týdne se připojí zase další, abychom závěr sezóny hráli na čtyři útoky a rozložili síly,“ přiblížil Beroun.

Do play-off jim pomohou i navrátilci z východočeského hostování u "béčka" Pardubic Jan Hruška a Tomáš Svoboda. Znojemští na nich staví hru a pro play-off jsou klíčoví. „Taktiku měnit nebudeme. Většinu věcí máme nacvičených. Dopředu nás táhnou i diváci, vždy je zde super atmosféra. Doufáme, že na play-off jich přijde ještě o trochu víc, aby už jen toho se soupeř bál,“ burcoval stratég celku z města rad řekou Dyjí.

Znojmo – Kopřivnice 10:0

Třetiny: 4:0, 2:0, 4:0. Branky: 14. Adámek (Stránský, Pigl), 15. Špaček (Stránský, Köver), 16. Šťovíček (Pigl), 18. Šťovíček (Stránský, Beránek), 25. Špaček (Beránek, Köver), 28. Ondřej Svoboda (Mareš, Remta), 47. Ondřej Svoboda (Jenáček), 52. Beránek (Köver, Tejnor), 53. Köver (Beránek, Špaček), 57. Ondřej Svoboda (Zukal, Köver). Rozhodčí: Čuňočka – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 1286.

Znojmo: Žajdlík – Stránský, Mareš, Jenáček, Kloz, Zukal, Tejnor, Remta – Šťovíček, Beránek, Špaček, Nižnikov, Köver, Svoboda O., Kotrba, Pigl, Adámek. Trenér: Jiří Beroun.

Kopřivnice: Baldik – Kyselý, Marek, Dluhoš, Kelnar, Ficek, Bartošák, Petrek – Sluštík, Suchý, Urban, Pargáč, Mach J., Mach M., Kleniar, Barčák. Trenér: Ladislav Majkus.