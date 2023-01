Znojemští hokejisté v aktuální sezoně už potřetí porazili Opavu

Asistent trenéra mančaftu od rakouských hranic Tomáš Jakeš vyzdvihnul zábavnost hry proti Žďáru. "Myslím, že kdo přišel, tak se hokejem bavil a my na střídačce také. Chtěli jsme to zjednodušit, zkoušeli jsme to na tréninku, kluci to přenesli do toho zápasu, byly tam fragmenty hry, které bychom chtěli, šlo se do brány, obránci to dávali rychle, útočníci stříleli, šlo se před gólmana, clonilo se, dneska si to všechno sedlo, soupeř se tomu samozřejmě nějak přizpůsobil, ale my pořád hráli tu svoji hru, kterou jsme zkoušeli, a vycházelo to," řekl Jakeš.

Navrátilci z hostování Sklenář s Adámkem táhli Orly ve vítězství nad Vyškovem

Pro jeho svěřence to byla třetí dvouciferná výhra v ročníku 2022/2023. První přišla s na ledě v Kopřivnici v říjnu - 10:0, druhá doma proti Velkému Meziříčí v listopadu - 12:3. "Když je výsledek takový, jaký je, ti kluci to na tom ledě cítí, že ta převaha je, víc si věří, vychází jim kličky, střelba a víc si dovolí, než kdyby to byl zápas, kde by to bylo jen o dvě branky," dodal asistent.

Už v sobotu čeká znojemské hokejisty výjezd na sever Moravy. Bude jim však chybět Dominik Tejnor, který vyfasoval trest za hrubou hru v utkání s Opavou. Jeho případ řeší disciplinární komise. "Havířov bude těžký soupeř, připravíme se na to. Sestava bude prakticky stejná, uvidíme co Tejnor," pokračoval Jakeš.

První rána rozhoduje. Kouč Znojma Janacković miluje ofenzivu, ale ne Messiho

Znojmo - Žďár nad Sázavou 11:2

Třetiny: 4:1, 2:0, 5:1. Branky a nahrávky: 6. Jenáček (Adámek, Čermák), 14. Špaček (Adámek, Stránský), 16. Špaček (Adámek, Kloz), 19. Čermák (Špaček, Adámek), 26. Beránek (Sklenář, Sedláček), 37. Čermák (Špaček, Adámek), 43. Šťovíček (Kloz, Mareš), 50. Sklenář (Šťovíček, Beránek), 55. Šťovíček (Beránek, Sklenář), 56. Nižnikov (Zukal, Jenáček), 60. Sklenář (Šťovíček, Beránek) – 13. Rohlík, 48. Čejka (Ludvík, Rohlík). Rozhodčí: Čuňočka – Smetková, Viskot. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 1164.

Znojmo: Groh – Jenáček, Zukal, Stránský, Kloz, Sedláček, Mareš, Remta – Nižnikov, Beránek, Svoboda O., Kotrba, Čermák, Sklenář, Adámek, Špaček, Pigl, Šťovíček. Trenér: Jiří Beroun.

Ždár nad Sázavou: Sláma – Kubíček, Lojek, Pleva, Macek, Grauer, Ludvík, Půža – Bureš, Štola, Gregar, Vaňkovský, Wasserbauer, Kunstmüller, Jícha, Čejka, Rohlík, Chlubna, Pilný. Trenér: Milan Řehoř.