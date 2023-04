Teprve teď dojde na lámání chleba. Takové hlasy zní z kabiny i ochozů druholigových Orlů. Znojemští hokejisté zahájí už v neděli od osmnácti hodin doma v Nevoga aréně semifinále s Chomutovem. Vůbec poprvé v mistrovské sezoně narazí na tým ze západní divize soutěže.

Hokejoví Orli Znojmo (červení) zahájí semifinále druhé ligy doma proti Chomutovu už v neděli. | Foto: Deník/Lubomír Budný

V sérii hrané na tři vítězné zápasy disponují Jihomoravané výhodou prvních dvou domácích klání. Po nedělním duelu následuje hned v pondělí od šesti hodin večer další. Ve čtvrtek pak orlí letka zajíždí ke třetímu střetnutí na led Chomutova.

Orli zničili Valašské Meziříčí i potřetí a jsou v semifinále, Bobři končí

"Ten bude kvalitním týmem, jako byly všechny mančafty, s kterými jsme poměřily své síly. Ne náhodou dal Příbrami čtrnáct gólů v prvním zápase, ale taky jsme viděli, že musel zápasy v sérii i otáčet," řekl znojemský brankář Matěj Žajdlík.

Konec se ctí, ale bez úspěchu. Chci dál s Kometou bojovat o trofeje, hlásí Furch

Vstupenky jsou v předprodeji online na webu Orlů, anebo v den utkání na místě. Severočeši, kteří v minulosti, stejně jako Znojmo, nastupovali v tuzemské nejvyšší soutěži přijedou do královského města nad řekou Dyjí se známými tvářemi jako jsou ex-litvínovští extraligoví Viktor Hübl nebo František Lukeš.

Pozorovatelna StB na Malé Straně se otevře veřejnosti

Podle orlího útočníka Dominika Sklenáře nepůjde o předčasné finále soutěže. "Chomutov sledujeme celou sezónu, víme o jeho síle. My se momentálně budeme soustředit pouze na tuto sérii a doufáme, že nás požene doma v neděli a pondělí co nejvíce fanoušků a společně to zvládneme," uzavřel Sklenář.