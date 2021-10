Hokejisté Znojma letos doma ještě nepoznali hořkost porážky. Až do devátého kola mezinárodní soutěže ICEHL. Celek z jihu Moravy třetí říjnový pátek před bezmála třemi tisícovkami diváků prohrál s rakouským Villachem 2:5.

Orli šli do vedení již tři minuty po úvodním buly, kdy hostujícího gólmana Bernarda propálil Radek Prokeš. Po mnoha nevyužitých šancích Znojma se naši jižní sousedé zhostili situace a pár momentů před závěrem první dvacetiminutovky vyrovnali na 1:1.

Po změně stran hosté přebrali vedení zásluhou Karlssona a Moderera. Domácí náskok stáhli, pak však přišel zvrat. Rakušané během závěrečné třetiny vstřelili Orlům dvě branky a bylo vymalováno. Znojmo s Villachem prohrálo 2:5.

Trenér Orlů Jiří Beroun apeloval, že jeho svěřenci nesmí hrát exhibiční hokej. "Když jsme šli za stavu 3:2 do třetí třetiny, nedodržovali jsme, co jsme chtěli. Několikrát nám pak Villach ujel do přečíslení, to se nám nesmí stávat," řekl lodivod Znojma.

Jihomoravané mají šanci na reparát již v neděli. Od šesté hodiny večerní nastoupí na ledě lublaňské Olimpije.

Znojmo - Villach: 2:5

Třetiny: 1:1, 1:2, 0:2. Branky a nahrávky: 3. Prokeš (Bartko, Tejnor), 31. Fejes – 18. Karlsson (Hughes, Collins), 28. Moderer (Pilloni), 40. Collins, 48. Krastenbergs, 57. Collins (Fraser). Rozhodčí: Huber, Nikolić – Bedynek, Bärnthaler. 7:5, navíc Matuš (ZNO) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 2704.

Znojmo: Kantor – Sedlák, Culkin, Southorn, Haman, Bartko, Tejnor, Younan – T. Svoboda, Němec, Luciani – Fejes, Zubov, Brittain – Gorčík, Prokeš, Matuš – Kvasnica, Köver, Oščádal – Svoboda O. Trenéři: Jiří Beroun a Tomáš Jakeš.

Villach: Bernard – Joslin, Fraser, Flemming, Lindner, Brunner, Bacher, Zauner – Karlsson, Collins, Hughes – Krastenbergs, Broda, Kosmachuk – Richter, Maxa, Lanzinger – Rebernig, Pilloni, Moderer. Trenér: Rob Daum.