Orli na konci zapracovali. Linec porazili třemi brankami

Po vyrovnaném začátku rozhodla o jejich vítězství snaha v poslední periodě. Podle asistenta trenéra Znojma Jiřího Berouna absolvovali jeho svěřenci těžké utkání. „Bolzano mělo rychlý pohyb, výborné hráče, silný forčekink. První třetina byla vyrovnaná, potom jsme dali gól, avšak hosté se dostali zpět do hry. Závěr pak byl jak z říše fantazie,“ hodnotil Beroun.

První asistenci před domácím publikem si připsal i nováček v dresu Znojma Josef Hrabal. „Dnes jsme vyhráli zaslouženě. Bolzano je hodně bruslivý tým. Ze začátku napadali naše obránce, pak se vše srovnalo. A ta přihrávka Gorčovi (Sebastian Gorčík – pozn. red.) krásně vyšla,“ těšilo šestatřicetiletý obránce.

Fotbalisté hledají recept na udržení si fyzičky. Problém nastává v zimní pauze

Orly čeká těžký týden. Během pěti dní absolvují čtyři střetnutí. První z nich už v úterý na ledě Salzburku, ve středu zajíždí do Villachu, v pátek hostí doma Dornbirn a v sobotu Innsbruck. „Jsme tady proto, abychom hráli hokej. A že nás to baví… Klidně může být zápas každý den,“ dodal s úsměvem Hrabal.

Do konce základní části sezony ICEHL zbývá Jihomoravanům třináct duelů. Orli po výhře nad Italy drží v soutěžní tabulce osmé místo. „Už to trochu připomínalo play-off, musíme se dát co nejvíce do kupy, pak se pojede opět od nuly,“ uzavřel Beroun.

Šrámek překonal rekord. Nejproduktivnějšímu hráči oplatili trenéři důvěru

Orli Znojmo – Bolzano 5:2

Třetiny: 0:0, 1:0, 4:2. Branky a nahrávky: 27. Younan (Eriksson Immo, Culkin), 46. Ahl (Culkin, Matuš), 55. Stránský (Ahl, Eriksson Immo), 58. Gorčík (Prokeš, Hrabal), 60. Ahl (Matuš) – 49. Gazley (Trivellato, Findlay), 51. Catenacci (Plastino, Findlay). Rozhodčí: Fichtner, Piragić – Bärnthaler, Riecken. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 1000.

Orli Znojmo: Kantor – Sedlák, Culkin, Hrabal, Bartko, Stránský, Younan, Haman – T. Svoboda, Zubov, Neumann – Gorčík, Prokeš, Luciani – Ahl, Matuš, Eriksson Immo – Brittain, Kvasnica. Trenér: Glen Hanlon.

Bolzano: Fazio – Maione, Plastino, Trivellato, Lowe, DeHaas, Parini, Mizzi – Frank, Findlay, Gazley – Halmo, Catenacci, Miceli – Frigo, Bernard, Insam – Ciampini, Alberga, Glück. Trenér: Greg Ireland.