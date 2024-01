Na hokejové Orly Znojmo čekal v šestatřicátém kole Chance ligy těžký oříšek. Jihomoravané na domácím ledě hostili vedoucí celek soutěže z ostravské Poruby. Utkání rozslousknul znojemský tým ve třetí třetině na konečnou výhru 2:0.

Znojemští hokejisté (v bílém) hostili doma v rámci 36. kola Chance ligy tým ostravské Poruby. | Foto: Deník/Lubomír Budný

První dvacetiminutovku měli vice ze hry Orli. Hostující brankář Ondřej Bláha ovšem všechny jejich šance pochytal. Druhá část pokračovala v podobném duchu, zpestřila ji pouze dvě vyloučení. V osmatřicáté minutě putoval na trestnou lavičku za hru vysokou holí domácí Erik Mareš, o pár sekund později pak porubský Jiří Klimíček za nedovolené bránění.

Hokejoví Orli porazili v letošní sezoně Slavii Praha už potřetí

Drama přinesla až poslední třetina. V padesáté minutě poslal domácí do vedení nejproduktivnější hráč Znojma Tomáš Svoboda - 1:0. Severomoravané však nechtěli mančaftu z města nad řekou Dyjí dát nic zadarmo. V poslední minutě dokonce odvolali brankáře Bláhu. Prázdné kasy pak čtyři sekundy před koncem využil Jan Hruška a definitivně rozhodl o výhře Orlů - 2:0. Pondělní kolo bylo zároveň prvním v sezoně pro znojemského gólmana Dominika Groha, kdy vychytal nulu.

Klání navíc dozorovala autorita z vysokých míst. Na jeho průběh dohlížel předseda komise rozhodčích Českého hokeje Vladimír Šindler. Bylo to kvůli tomu, že utkání pískali sudí Daniel Jechoutek a Roman Komínek. Na tuto dvojici si vzpomenou nejen fanoušci Orlů. V polovině listopadu jim totiž majitel Znojma Pavel Ohera při duelu s Třebíčí nadělil za dramatického výstupu slepecké hole se slovy: "To máte na památku, vy blbečci". Ohera nakonec za své extempore zaplatil pokutu ve výši dvacet tisíc korun a do konce sezony nesmí vykonávat roli funkcionáře.

Hokejoví Orli vedli, potom ztratili razantnost a Prostějovu podlehli

V pondělním zápase s Porubou již k žádnému incidentu nedošlo a Orli se mohou soustředit na další duel. Ten sehrají už ve středu od půl šesté na ledě Vsetína. Na Valachy v předchozích dvou střetnutích Znojemští uměli, střetnutí dotáhli do prodloužení, ovšem vždy prohráli 2:3 a 3:4.

Znojemská orlí hokejová letka padla se Vsetínem v prodloužení. Brala bod