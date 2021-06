Jedenatřicetiletého hokejistu čeká ve znojemském celku už čtvrtá sezona. „Pevně věříme, že nás Tony posune k příčkám, kde všichni tajně chceme být. Znojemské prostředí zná, přirostlo mu to tady k srdci a má ke klubu vztah," řekl pro klubový web prezident znojemských Orlů Pavel Ohera.

Luciani už je v České republice a bude se připravovat s týmem. „Přiletěl už teď, protože v Kanadě jsou kvůli koronaviru zpřísněná opatření, tak aby mohl s mužstvem trénovat," poznamenal Ohera.

Kanaďan, jenž si svými výkony získal znojemské fanoušky, přišel na jižní Moravu poprvé v létě roku 2018. Od té doby odehrál v orlím dresu 96 utkání v rakouské EBEL, pět ve druhé české lize a v obou soutěžích zaznamenal 46 branek.

V loňském ročníku se kvůli přerušené sezoně v amaterských soutěžích vydal na zkušenou do Komety. Tam naskočil jen do tří utkání, poté se přesunul do Litoměřic a rakouského Dornbirneru, který táhl do play-off.