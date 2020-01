V pátek od čtvrt na osm večer si střihnou domácí derniéru v základní části proti pátému celku tabulky Grazu, který má na Orly pětibodový náskok. V neděli Znojmo uzavře první fázi sezony soubojem na ledě čtvrtého Bolzana, na nějž rovněž ztrácí pět bodů. „Ještě se chceme porvat o přímý postup. Škoda, že jsme si vše zkomplikovali zbytečnými prohrami. Musíme se s tím psychicky vyrovnat a zabojovat,“ velel zkušený znojemský útočník Tomáš Svoboda.

V novém kalendářním roce Orli prohráli pět ze sedmi zápasů. „Můžeme se vymlouvat na velký počet zraněných a nemocných, ale je to tím, že jsme přestali hrát zdravý a jednoduchý hokej, který nás zdobil v prosinci. Máme těžký pohyb, málo si vyhovíme, je třeba se vrátit k základům, které každý z nás umí,“ burcoval Svoboda.

Orly pořád sužuje marodka, pro zranění chybělo v posledním klání ve Villachu pět hráčů. Už dřív alespoň potěšil comeback kapitána Radima Matuše, jenž se vrátil na led po dvouměsíční pauze a už stačil naskočit do tří duelů. „Bylo těžké dívat se na vše z vrchu, počítal jsem i s tím, že pro mě sezona může skončit. Celý prosinec jsem byl v nemocnici a pracoval na tom, abych se co nejdřív vrátil,“ vyznal se na klubovém webu kapitán Orlů.

Teď je lídr kabiny zpět a Znojmu svítá už jen malá naděje na přímý postup. I pokud skosí Graz i Bolzano, k průniku do pětky to pravděpodobně stačit nebude. Orly nejspíš podobně jako v minulých sezonách čeká kvalifikační nadstavba, kterou odehrají celky od šestého do posledního jedenáctého místa.

Vstupenku do play-off si zajistí tři nejlepší. „Nepříjemné je, že potom musíme hrát další měsíc na krev s tím, že nám na konci února může skončit sezona. Navíc týmy ve spodní části tabulky jsou z daleka, takže i cestování případně bude náročnější,“ zmínil Svoboda.

Na druhou stranu ale právě souboje o každý bod mohou dostat tým do správné provozní teploty lépe než duely v elitní nadstavbě, kde mají všechny celky jistý postup do vyřazovacích bojů a utkávají se o lepší výchozí pozici pro play-off.

„Několikrát jsem hrál v extralize předkolo a nepamatuju, že bychom potom nezvládli čtvrtifnále. Je strašně těžké říct, co je pro koho lepší. Ovšem i s přihlédnutím k našim zraněným rozhodně potřebujeme do pětky,“ pronesl Svoboda, jenž byl před osmi lety jedna z hlavních tváří senzačního postupu Komety v extralize z předkola play-off až do finále.

Orli před koncem základní části

4. Bolzano: 39 zápasů…63 bodů

5. Graz: 38 z....................63 b

--------------------------------------

6. Villach: 38 z.................59 b

7. Linec: 38 z....................59 b

8. Znojmo: 38 z...........58 b



Poslední 2 zápasy Znojma v základní části:

Pátek 24. ledna v 19.15:

Znojmo – Graz

Neděle 26. ledna v 17.30

Bolzano – Znojmo