Orli zahájili mokrou přípravu první srpnové pondělí. „Trénujeme podobně jako v předchozích letech, nejsou tam velké změny. Dvakrát týdně máme dvoufázový trénink. Co si pamatuji, vždy jsme v září byli na start sezóny nachystaní dobře, nevidím proto důvod něco zásadně měnit,“ uvedl lodivod Beroun.

Testovací duely

Už ve středu 16. srpna zajíždějí k přípravnému duelu na led prvoligové Třebíče. Stejný tým pak uvítají doma ve čtvrtek 25. srpna od osmnácti hodin. „Dohromady máme naplánovaných šest testovacích utkání, mimo Třebíče vyzveme ještě druholigové týmy Tábora a Vyškova,“ vypočetl Beroun.

Orlí letku během léta doplnilo několik zářných jmen. Mezi nimi například bývalý extraligový hráč Jan Hruška. ten má tvořit dvojici s matadorem Tomášem Svobodou, anebo Robert Havlát, synovec bývalého hokejového útočníka Martina Havláta. Dále zkoušejí během přípravy Rusa Kirila Nižnikova či obránce prvoligového Vsetína Jakuba Jenáčka.

Klub má do nové sezony největší ambice. „Cíl je jasně nastavený: v následující sezoně postoupit do Chance ligy a následně v horizontu tří let se pokusit zabojovat o baráž o účast v extralize,“ prozradil již dříve prezident Orlů Pavel Ohera.

Ostrý start mají v plánu znojemští hokejisté na konci devátého měsíce tohoto roku. Jejich prvním vyzyvatelem budou 24. září Bobři z Valašského Meziříčí. Domácí fanoušci pak orlí letku uvidí ve znojemské Nevoga aréně poprvé v soutěžní sezoně 2022/2023 ve středu 28. září od osmnácti hodin proti Havlíčkovu Brodu a o tři dny později, v sobotu 1. října, kdy do královského města nad řekou Dyjí přijede skvadra Nového Jičína.