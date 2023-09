Třetí výhru v přípravě brali ve čtvrtek hokejoví Orli Znojmo proti Modrým Krídlám Slovanu Bratislava. Jihomoravané doma v generálce na Chance ligu nejdříve ztráceli, následně vyrovnali a v prodloužení šli zásluhou Dominika Tejnora na finálních 3:2.

Znojemští hokejoví Orli (v bílém) sehráli ve čtvrtek generálku na Chance ligu s týmem Modrých Kříde Slovanu Bratislava. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Po první dvacetiminutovce svěřenci trenéra Jiřího Berouna prohrávali 0:2. Následovala změna stran a orlí letka vyrovnala zásluhou Jana Hrušky a Radima Matuše. Podle lodivoda se následně hra zlepšila a dospěla do vítězného konce.

Přesto Beroun přiznal, že je před jeho týmem spousta práce. "Neměli jsme takový klid, který bychom potřebovali. Byli jsme hodně nervózní, ztráceli jsme kotouče. Musíme více proměňovat šance," hodnotil znojemský kouč.

Bilance přípravy je pro celek z města nad řekou Dyjí v poměru 3:4 pro úspěch a neúspěch. Už ve středu znojemští hokejisté vyjedou doma na led k prvnímu ostrému klání v Chance lize. Od šesti hodin večer je čeká Dukla Jihlava, s níž v rámci testovacím duelů dvakrát prohráli.

"Domácí zápas s nimi se nám vůbec nepovedl. Není to o tom, jestli jsme jim tolikrát podlehli. Bylo to vidět i v jiných střetnutích. Skoro vždy nám nefungovala oslabení, což je protisečná zbraň. V Chance lize nebude žádný tým, jež bude lehký. Soutěž je to těžká a dlouhá. My se na to musíme připravit," dodal lodivod Znojma.

Proti Jihlavě má jasné cíle. "Musíme být důslednější před naší brankou, zlepšit oslabení, chodit více do soupeřovi kasy a hlavně se snažit před domácím publikem vyhrát," uzavřel Beroun.

Znojmo - Modrá Krídla Slovan Bratislava 3:2 PP

Třetiny: 0:2, 2:0, 0:0 - 1:0. Branky a nahrávky: 24. Hruška (Svoboda, Bartko), 25. Matuš (Beránek, Mareš), 62. Tejnor (Šťovíček, Adámek) – 11. Mamonov (Lupták, Trubač), 17. Dudáš (Vidovič, Myšiak). Rozhodčí: Maršálek, Skopal – Komínek, Smetková. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 721.

Znojmo: Groh – Bartko, Mareš, Tejnor, Stránský, Jenáček, Fajmon, Remta, Zukal – Hruška, Sklenář, Svoboda, Šťovíček, Adámek, Kučera, Matuš, Beránek, Karlsson, Špaček, Havlát, Sedláček. Trenér: Jiří Beroun.

Modrá Krídla Slovan Bratislava: Marossy – Kralovič, Ličko, Myšiak, Hauser, Demo, Volkov, Vidovič – Olos, Preisinger, Dudáš, Hajnik, Jendek, Klučiar, Včelka, Adamčík, Trubač, Mamonov, Lupták. Trenér: Jan Lipianský.