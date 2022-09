Hokejoví Orli představili nové dresy a kádr. Chtějí společně letět vzhůru

"Výsledek je super, ale zápas se mi z několika pohledů nepozdával. Je super, že jsme využili přesilovky, ale hra jinak nefungovala v krátkých nahrávkách. Do ostré sezony musíme být mentálně silnější," hodnotil Beroun.

Orlí letka sehrála doma s Jihočechy předposlední testovací klání před startem sezony. Závěr přípravy je čeká v odvetě na ledě Tábora již ve čtvrtek. Podle Berouna mančaft z královského města nad řekou Dyjí potřebuje, aby si vše sedlo.

"Stále nevidím finální tvář týmu. Je to rozhádané. Mladí kluci se potřebují adaptovat na dospělý hokej, aby byli plnohodnotnou součástí týmu. Zatím obranná fáze převyšuje útočnou, my však chceme, aby byl hokej více dopředu, padalo více branek a bylo by to více o pohybu," dodal lodivod Znojma.

Po poslední přípravě v Táboře čeká Orly pár dní volna. Sezonu začnou 24. září na ledě Valašského Meziříčí. "Podle kalendáře jsme stavěli přípravu. Kluci dostanou chvíli oraz, pak dáme ostrý trénink a budeme se chystat na první zápas ročníku 2022/2023," uzavřel Beroun.

Znojmo - Tábor 6:1

Třetiny: 1:0, 2:0, 3:1. Branky a nahrávky: 9. Havlát (Špaček, Tejnor), 27. Špaček (Šťovíček), 32. Hruška (Stránský, Köver), 44. Šťovíček (Sklenář), 53. Jenáček (Špaček), 59. Svoboda O. – 44. Endál (Černý). Vyloučení: 8:11. Využití: 3:0. Diváci: 774.

Znojmo: Groh – Kloz, Mareš, Tejnor, Stránský, Jenáček, Zukal, Remta – Svoboda T., Hruška, Köver, Nižnikov, Šťovíček, Sklenář, Špaček, Havlát, Svoboda O., Kotrba, Pigl, Adámek. Trenér: Jiří Beroun.

Tábor: Gába – Suchánek, Plášil, Kříž, Hájič, Černý, Sedláček – Vlček, Matušík, Seidl, Bárta, Dančišin, Endál, Zayml, Milfait, Severa, Masopust, Zíb, Chocholoušek, Duda. Trenér: Radek Bělohlav.