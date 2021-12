Domácí šli do vedení v páté minutě zásluhou Adama Sedláka. Vzápětí na něj navázal svou fintou Radek Prokeš. Takzvaným „Michiganem“, kdy hráč nabere puk na hůl a vhodí jej do branky hostí, zvýšil na 2:0.

Ježíšek Orlům body vzal. Hokejisté Znojma prohráli s Innsbruckem

Šestadvacetiletý útočník parádičku cvičí na trénincích často. „Teď mi to poprvé vyšlo v zápase a byl z toho gól. Jak jsem viděl z rohu, že za mnou nešel nikdo za bránu, a navíc byl začátek zápasu, tak jsem si na to věřil. Kluci byli před bránou, bek na mě nemohl vystoupit na zadní tyči. Pak to je o tom, jestli to tam dokážu hodit, anebo trefím gólmana do hlavy,“ popsal šestadvacetiletý borec.

Znojemským první dvě periody vyšly. Dohromady v nich vstřelili čtyři branky, v závěrečné části pak přidali další dvě. Maďaři dokázali nasázet broky do orlího hnízda jen třikrát.

Vajčner pokračuje ve výzvách. Za dvanáct hodin ušel přes osmdesát kilometrů

Jihomoravané tak oplatili Feherváru prohru ze začátku prosince. „Ve Feherváru to byl pro nás velice těžký zápas, protože jsme hráli pouze na čtyři beky. Každý, kdo hrál profesionální hokej, si dokáže představit, jak to pro ně musí být extrémně náročné,“ líčil Orel Michal Kvasnica.

Podle útočníka Znojma, Tora Erikssona Imma, skončilo utkání proti Feherváru úspěchem. „Hráli jsme dobrou hru. Byli jsme více ofenzivnější než v posledním zápase s Innsbruckem. Byl tam velký rozdíl, hru proti Feherváru jsme kontrolovali. Dařilo se nám hlavně v prvních dvou třetinách, ale ani poslední nebyla špatná,“ dodal Švéd.

Orli nastoupili k utkání na sv. Štěpána ve speciálních dresech. Ty oblékli i den před Vánocemi v duelu proti Innsbrucku. Výtěžek z jejich dražby půjde na dobročinné účely.

Krumlovští přebudovali kádr a plánují zachránit krajský přebor

Další utkání čeká na Znojmáky už v úterý, kdy zajíždí na led rakouského týmu Vienna Capitals. Doma pak hrají ve čtvrtek s Grazem a v neděli opět přivítají Fehervár. „Je to určitě náročné, jak pro nás, tak i soupeře. I kvůli zraněním, modřinám, myslím si ale, že když to bude dobře pokračovat, tak budeme vyhrávat,“ uzavřel Kvasnica.

Orli Znojmo - Fehervár 6:3

Třetiny: 3:1, 1:0, 2:2. Branky a nahrávky: 5. Sedlák (Svoboda, Culkin), 7. Prokeš (Matuš, Gorčík), 17. Immo (Zubov, Luciani), 27. Culkin (Prokeš, Sedlák), 45. Immo (Ahl, Zubov), 51. Svoboda (Culkin, Sedlák) – 14. Terbocs (Shaw, Bartalis), 48. Shaw (Terbocs), 60. Shaw (Atkinson, Erdely). Rozhodčí: Fichtner, Soos – Gatol, Muzsik. Vyloučení: 7:11. Využití: 3:0. Diváci: 1000.

Orli Znojmo: Kantor – Culkin, Sedlák, Haman, Younan, Bartko, Stránský – Köver, Němec, T. Svoboda – Immo, Zubov, Ahl – Matuš, Prokeš, Gorčík – Luciani, Joshua, Kvasnica. Trenér: Glen Hanlon.

Fehervár: Kornakker (45. Ostlund) – Nilsson, Atkinson, Campbell, Fournier, Szabo, Horváth, Retfalvi, Reiter – Kuralt, Hari, Magosi – Petan, Sarauer, Erdely – Terbocs, Bartalis, Shaw – Mihaly, Nemeth, Jacobs. Trenér: Kevin Constantine.