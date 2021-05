Detailnější obrysy dostává jak nová sezona znojemských hokejistů, tak i kádr, který ji bude hrát. Po probíhající suché přípravě čeká Orly před startem mezinárodní soutěže ICEHL nejméně osm přátelských střetnutí. Ročník 2021/2022 nejvyšší soutěže u našich jižních sousedů startuje 17. září.

Zkušenosti s ICEHL mají i během května přichozivší cizinci do sestavy Znojma. Švéda Filipa Ahla a Kanaďana Ryana Culkina získali Jihomoravané z Bratislava Capitals. „Na Filipa máme výborné reference. Počítáme s ním do útoku k Vojtěchu Němcovi a Tomáši Svobodovi, měl by je skvěle doplňovat. Je urostlý, měří přes sto devadesát centimetrů, bude velmi dobrý v předbrankovém prostoru,“ uvedl prezident klubu Pavel Ohera pro web Orlů.

Podobně reagoval i v případě Culkina. „V Bratislavě to byl jeden z předních beků, hodně vytěžovaný a hrál výborně. Je to oboustranný hráč, nebojí se zaútočit,“ dodal Ohera.

Kanadský obránce absolvoval v dresu Capitals šestadvacet utkání, v nichž získal třináct bodů. Jeho kolega, Švéd Ahl, odehrál čtyřiatřicet zápasů a připsal si devětadvacet bodů. „Dorazí až na přípravu na ledě v červenci. Očekáváme od nich produktivitu. Nasadíme je do prvních dvou pětek,“ objasnil Znojemského deníku asistent trenéra Orlů Jiří Beroun.

Před startem ICEHL ve druhé polovině září absolvují Orli ještě několik zkušebních klání. Druhé srpnové úterý přivítají doma prvoligovou Třebíč. Potom je čeká turnaj ve Švýcarsku, dále střetnutí s jihlavskou Duklou a dvojzápas s Havířovem. „Švýcarsko bude náročné, alespoň si borci vyzkouší něco nového,“ dodal Beroun.

Druhý týden v září pak vyrazí na výlet na Slovensko, kde vyzvou mančafty z tamější extraligy Liptovský Mikuláš a Banskou Bystricu. „Zase takový kolotoč to nebude. Jedná se o podobný model, když jezdíme na tripy po Rakousku. Taky jsou dva zápasy za sebou,“ přiblížil asistent kouče.

Hráče spolu s kolegou Jakešem připraví co nejlépe. „Budeme mít za sebou spoustu tréninků a budeme natěšení,“ uzavřel Beroun.

Přípravná utkání Orlů před sezonou ICEHL 2021/2022

Třebíč - Znojmo (ÚT, 10. 8. 2021)

turnaj ve Švýcarsku (od SO, 14. 8. 2021)

Znojmo - Jihlava (ČT, 19. 8. 2021)

Znojmo - Havířov (ČT, 26. 8. 2021)

Havířov Znojmo (ÚT, 31. 8. 2021)

Liptovský Mikuláš - Znojmo (ÚT, 7. 9. 2021)

Banská Bystrica - Znojmo (ST, 8. 9. 2021)