Orlí letka už obrušuje drápy na ledě. Tým, který devět let hrál mezinárodní soutěž EBEL, začal pilovat fyzičku na novou sezonu předposlední červencové pondělí. „Už jdeme normálně na led, je toho teď dost,“ řekl Znojemskému deníku trenér Znojma Miroslav Fryčer.

Ještě před startem tuzemské druhé ligy, do níž se Orli pro ročník 2020/2021 přihlásili, absolvují přípravná utkání. První z nich s Havířovem absolvuje i nová posila ze Slovenska, Jakub Köver.

Jedenadvacetiletý útočník rozšířil soupisku znojemských hokejistů v úterý. Je zároveň prvním cizincem v kádru. Podle kouče Fryčera patří Köver k dobrým bruslařům. „Je i šikovným střelcem. Dali jsme na doporučení, dostane u nás šanci, může se ukázat a přesvědčit nás o svých kvalitách směrem k další sezóně,“ přiblížil lodivod Orlů.

Köver prošel mládežnickými mančafty Košic a Chomutova. Odehrál i pět zápasů za juniorskou reprezentaci do osmnácti let. Do Nevoga arény přišel ze slovenského prvoligového klubu ze Spišské Nové Vsi, kde loni během šedesáti zápasu nasbíral osmapadesát bodů.