Stačil jste oslavit narozeniny?

Ne, jenom s kamarádem sousedem jsme poseděli na zahradě, ale jinak nijak. Nikdy jsem nic neslavil, na to nejsem.

Co děláte teď v karanténě?

Hodně mi chybí hokej, ale za měsíc jsem stačil zjistit, že jsem docela zlenivěl na manuální práce. Už při hráčské kariéře jsem chodil pracovat na stavby a to mi zůstalo. Teď jsem se k tomu vrátil a jak jsem byl dlouho zavřený na zimáku, zase se do toho musím dostat.

Proč zrovna na stavbu?

Ve dvaceti jsem stavěl barák v Třebíči a vždycky v létě, když bylo potřeba, jsem pomáhal, kde bylo zrovna potřeba. Tak nějak to ve mně zůstalo a když můžu, vyhledávám to. Docela si práci užívám, baví mě to a jde pro mě o relax.

Už je to dva roky, co jste utnul hráčskou kariéru a přesunul se na pozici asistenta trenéra. Našel jste se v tom?

Ano. V tomto vás musí hokej bavit, člověk nemůže chodit do hokeje jako do práce. Propadl jsem tomu a od rána do večera jsem na zimáku. Syn hraje hokej, motám se i kolem mládeže a hrozně mě baví pro ni chystat a vymýšlet, jak se může zlepšovat. V A týmu se pořád rozkoukávám. Trenéřina je přece jen něco jiného než hraní. Když jste hráč, tolik nad tím nepřemýšlíte a odcházíte s čistou hlavou, jako trenér musíte daleko víc přemýšlet a celkově tím strávíte víc času. Je super, že je vedle mě zrovna Míra (hlavní trenér Miroslav Fryčer – pozn. red.).

Jak se s ním spolupracuje?

Když mu zavoláte o půlnoci, bude se bavit o hokeji. Pro nás s Tomášem (Jakešem – dalším asistentem trenéra – pozn. red.) je super, že jsme po jeho boku. Jsem rád, že za dobu, co jsem se přesunul na střídačku, jsme neměli s nikým s realizačního týmu žádný problém. Dost se mi tu líbí právě díky prostředí. Pak vás to víc baví, než když musíte řešit, že je někdo naštvaný a nějaké problémy.

Dáváte si nějaký kariérní trenérský cíl?

Abych si řekl, že budu trénovat v extralize? Tak to určitě ne. Spíš se chci dál rozvíjet, aby si hráči o mně jednou mohli říct, že jsem jim pomohl a že se díky mně v něčem zlepšili. Chci být ve Znojmě.

Schází vám hraní?

Ne. S A týmem jsem na ledě hodinu, pak další dvě s mládeží, takže stejně strávím přes tři hodiny denně na bruslích. Zápasy mi tedy nechybí. Stejně jsem na zimáku zavřený furt.

Se Znojmem jste v posledních dvou letech skončili na osmém místě v EBEL. Je to strop, na který má Znojmo i vzhledem k rozpočtu, nebo vidíte šanci na zlepšení?

Čtvrtfinále není strop. Třeba když se podíváme na tu uplynulou sezonu… Rozjezd jsme měli pomalejší, ale potom se nám začalo dařit. Pak nás postihla zranění, přestalo se dařit. Určitě jsme měli na víc, než jak ročník nakonec dopadl.

Rakouská liga v úterý oznámila změnu hlavního sponzora. Místo Erste Bank, po které měla soutěž pojmenování, se stává hlavním partnerem společnost bet-at-home. Ovlivní vás to nějak?

Vůbec nevím. Žádným způsobem to zatím neřeším. Nevíme, jak se situace dál vyvine, jak to bude se zavřenými hranicemi. Neměl jsem čas nad tím ani přemýšlet. Jen si přeju, aby se vše vrátilo do normálu, pro spoustu lidí je tato situace fakt dost obtížná.

Máte aspoň rámcovou představu, kdy se případně sejdete s týmem, pokud se dostatečně uvolní vládní opatření?

U A týmu jsme se o tom zatím nebavili. Spíš jsme řešili mládež. Tam nám možná dovolí kolem jedenáctého května, že aspoň můžeme vzít děcka někam ven a po malých skupinkách je postupně rozhýbat. Okolí Znojma je nádherné. Pro děti je dost nezdravé a nevhodné, aby měsíce jen tak seděly doma.