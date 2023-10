Do sezony v Chance lize vstupovali hokejoví Orli Znojmo nevšedně se třemi rovnocennými brankáři. Duo Dominik Groh a Matěj Žajdlík, které vychytalo v minulém ročníku postup ze druhé do první ligy, doplnil ještě gólman Roman Durný. V závěru první čtvrtiny základní části je jasné, na koho padl černý Petr. Klub se rozloučil se Žajdlíkem, který neodchytal v tomto ročníku ani minutu. Dokud si nenajde nový klub, je vázaný smlouvou ve Znojmě.

Matěj Žajdlík si hledá nové angažmá. | Foto: Deník/Lubomír Budný

„Matějovi děkujeme za jeho služby a výkony, kterými nám výrazně pomohl k postupu ze druhé ligy. V jeho další hokejové kariéře i osobním životě mu přejeme jen to nejlepší," uvedl pro klubový web prezident Orlů Znojmo Pavel Ohera s tím, že Žajdlíkova platná smlouva nadále běží, a to až do doby, kdy si hráč najde nový klub.

Žajdlík přišel do Znojma loni v létě a ve druhé lize odchytal za Orly jedenadvacet zápasů v základní části a dalších šest v play-off. Na tři zápasy také oblékl dres Vsetína v Chance lize. V této sezoně ale mezi třemi tyčemi nedostal prostor. Jedničkou znojemského celku je Groh, který odchytal jedenáct zápasů, Durný se v bráně objevil pětkrát.

Orlům se zatím po návratu do Chance ligy vůbec nedaří. Ve třinácti duelech vyhráli jen třikrát a nasbírali jedenáct bodů, přičemž jim patří dvanáctá příčka čtrnáctičlenné tabulky. Zatím nepomohl ani příchod trenéra Václava Baďoučka, pod jehož vedením Znojmo vyhrálo jediný z šesti duelů. Další utkání sehrají Orli v sobotu, kdy na domácím ledě přivítají od půl šesté večer čtvrtou Duklu Jihlava.