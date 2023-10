Hrozivý moment. Orla Havláta řízla brusle, z ledu musel na nosítkách

Děsivé chvíle při utkání hokejové Chance ligy mezi Zlínem a Znojmem. Před polovinou zápasu rozhodčí přerušil hru poté, co se na led skácel znojemský útočník Robert Havlát. Ten inkasoval úder od brusle soupeře do obličeje. Led synovec legendárního Martina Havláta opouštěl na nosítkách, ale fanouškům zamával a tak by nemělo jít o nic vážného.

Zlínští hokejisté (žluté dresy) dnes měli dohrávku 16. kola Chance ligy se Znojmem. | Foto: Deník/Radek Štohl