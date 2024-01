Semifinálové série mezi Znojmem a Chomutovem byla maximálně napjatá.Zdroj: Deník/Lubomír Budný

SEMIFINÁLE S CHOMUTOVEM. Jako nůž máslem procházeli hokejisté Znojma minulým ročníkem východní skupinou druhé ligy. Jediné komplikace nastaly ve vyhrocené semifinálové sérii s neméně ambiciózním Chomutovem.

Poprask vznikl už před startem série dvou zavedených hokejových adres, když vedení znojemského klubu odmítlo zajistit přenos z prvních dvou semifinálových zápasů.

Vyhrocenou sérii provázela bouřlivá kulisa, jejíž součástí byly i bitky mezi fanouškovskými tábory. Znojmo nakonec semifinále zvládlo v nejrychlejším termínu 3:0 na zápasy. Všechna utkání ale byla vyrovnaná. Znojmo postupně vždy vyhrálo těsně 4:3, 2:1 a na severu Čech 5:3.

„Byl to první soupeř, který nás opravdu prověřil, čemuž odpovídaly i ty těsné výsledky. Série měla velkou kvalitu na to, že šlo o druhou ligu. Střetly se dva kvalitní mančafty. Chomutov není pod takovým tlakem, aby postoupil, ale zázemím, halou do první ligy určitě patří. I pro znojemského fanouška byla dobré, že přijeli hokejové osobnosti jako Franta Lukeš s Viktorem Hüblem," pravil kapitán znojemského celku Tomáš Svoboda.