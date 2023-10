Rozčarování nad aktuálním herním i výsledkovým projevem se nese znojemským hokejovým stadionem i sociálními sítěmi. Jasný vítěz minulého ročníku druhé ligy Orli Znojmo zatím po návratu do první ligy tápou. Po první čtvrtině sezony jim patří dvanáctá pozice čtrnáctičlenné tabulky s náskokem bodu na předposlední Pardubice B, které mají zápas k dobru. „Rozdíl mezi první a druhou ligou je velký. Přijde mi, že někteří mladí kluci se musí adaptovat a přidat, že to trochu podcenili," nabízí pohled bývalý elitní znojemský hokejista a později generální manažer klubu Roman Kaňkovský.

Roman Kaňkovský (na snímku vlevo) naposledy trénoval Techniku Brno. | Foto: Deník/Attila Racek

Zatímco za celou minulou sezonu ve druhé lize Znojmo prohrálo tři zápasy, o patro výš s podobným kádrem kousalo už deset proher ze třinácti duelů. „Ve druhé lize byli hráči profesionály mezi amatéry, prošli soutěží úplně v klidu a asi jim trochu zůstalo v hlavách, že to půjde i v první lize. Je to ale jiný level," přesvědčuje nyní osmapadesátiletý rodák z Jihlavy. .

Orlům zatím nepomohl ani příchod zkušeného trenéra Václava Baďoučka, který mužstvo převzal na začátku října a ze šesti duelů pod jeho taktovkou Znojmo vyhrálo jediný. „Trenér je to velice kvalitní, ale záleží, s čím pracujete, zázraky nedovedete. Mužstvo bude třeba posílit," myslí si Kaňkovský.

Podle něj týmu schází více hráčů ve středním hokejovém věku. „Chybí tomu hokejisti kolem třicítky, kteří stabilně tu soutěž hrají a ostatní by se o ně mohli opřít. Podle mě je třeba posílit na každém postu," podotkl Kaňkovský.

Bývalý obránce byl v letech 1997 - 1999 u historických milníků klubu, když si ve Znojmě nejprve zahrál premiérovou sezonu v první lize a v roce 1999 vybojoval s týmem historický postup do extraligy. „Moc rád na ty časy vzpomínám. Pro mě byl postup do extraligy po fanouškovské stránce ještě větší zážitek, než když jsem vyhrál titul s Jihlavou. Líbí se mi, že Znojmo je zpátky v první lize. Jsou tam zajímavé derby jako se Třebíčí nebo zápasy se Vsetínem a Zlínem. I když si EBEL fanoušci zamilovali, podle mě klub udělal dobře, že se vrátil zpátky do Česka a že si vybojoval postup ze druhé ligy," konstatoval Kaňkovský.

Ten naposledy trénoval před šesti lety druholigovou Techniku Brno, poté dal hokeji sbohem. „Věnuju se jen firmě a vůbec mě to netahá zpátky. Hlavně, když je teď taková doba, kdy musí trenér přesvědčovat hráče, aby dřeli a bojovali. Když po zápase kouč chválí kluky, že bojují, je sice super, ale podle mě jde o úplný základ. Navíc mi přijde, že dnes už ani nikomu nemůžete vynadat, ale musíte se s nimi domlouvat a prosit je," uzavírá Kaňkovský.

Znojemští Orli mají v následujících dnech příležitost odrazit se k lepším výsledkům, protože druhou čtvrtinu zahajují třemi domácími duely. Jako první se představí v sobotu od půl šesté večer ve své Nevoga aréně proti Jihlavě.