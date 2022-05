Hráči zahájili suchou přípravu v pondělí a klub zveřejnil soupisku, na níž figuruje dvanáct jmen. Schází na ni ale třeba kapitán Radim Matuš, jenž klub opouští po pěti sezonách. Nechybí naopak obránce Dominik Tejnor nebo zkušený forvard Tomáš Svoboda, po třech sezonách v prvoligové Porubě se vrací odchovanec Marek Špaček, novou tváří je synovec slavného českého útočníka Martina Havláta Robert Havlát, který v uplynulém ročníku válel v Kometě B.

Ještě by přitom měla vybuchnout jedna přestupová bomba. „Chceme přitáhnout další kvalitní hráče, kolem kterých to poskládáme. Vydáme se ryze českou cestou. S cizinci to bylo občas komplikované. Třeba polovina se povedla, s druhou půlkou to bylo namáhavé,“ přesvědčoval Beroun.

Že podmínky ve Znojmě jsou na druhou ligu štědré, potvrzuje i Svoboda. „Nebudou samozřejmě takové jako v rakouské lize, ale pořád se mi vyplatí, abych zůstal ve Znojmě,“ podotkl zkušený forvard.

Prvním známým brankářem je Matěj Žajdlík, jenž poslední čtyři sezony chytal v prvoligových Benátkách nad Jizerou. „Máme rozjednaného další brankáře. Je potřeba mít dva kvalitní gólmany,“ poznamenal znojemský lodivod.

Návrat do druhé ligy vnímá šanci jak ukončit každoroční velkou fluktuaci v klubu. „Bereme to jako novou etapu. Potřebujeme klub stabilizovat, aby nás hráči nevnímali jako přestupní stanici, ale zůstávali. Ve druhé lize by to mělo fungovat, hodláme postavit mladý tým,“ podotkl Beroun.

Nezříká se ani snu o co nejrychlejším postupu do Chance ligy, přestože druhou ligu budou hrát i další zavedené hokejové adresy jako Chomutov, Ústí nad Labem nebo Tábor. „První sezonu si to bude sedat, ale cíle musíme mít nejvyšší,“ poznamenal bývalý důležitý hráč znojemského celku.

S ním léta bojoval v rakouské nejvyšší soutěži, kterou Znojmo definitivně opustilo. „Je to výborná soutěž a odehráli jsme skvělé zápasy. To se mi potvrdilo i teď, když česká reprezentace prohrála na mistrovství světa s Rakouskem. Ti mají tým poskládaný z poloviny z hráčů Salcburku a ten je dohromady ještě silnější. Ale za daných okolností je odchod logický,“ dodal Beroun.