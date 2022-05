Místo toho se Znojmo hodlá v horizontu tří let porvat o postup do české extraligy, začít ale nejspíš bude muset od druhé ligy. A zatímco některým jiným oporám jihomoravského celku je třetí nejvyšší domácí soutěž malá, Svoboda se rozhodl zůstat. „S majitelem jsme se domluvili, že to tady snad už i dohraju. Podmínky mám slušné a nadstandardní. Teď samozřejmě nebudu mít stejné, jaké by byly, kdybychom hráli v Rakousku, ale pořád jsou takové, že mi setrvání dává smysl. Mám to do Znojma kousek od baráku a v mém věku už se mi nechce hnát mimo domov a rodinu. Pokud bude ve Znojmě majitel, jaký je, tak zůstanu,“ přesvědčoval zkušený útočník žijící v Pohořelicích na Brněnsku, který patřil mezi nejproduktivnější znojemské hráče.

Je tak jasné, že tým čeká zásadní přestavba, aspoň jeho torzo se poprvé setká při zahájení přípravy v pondělí 16. května. Jak avizoval Ohera, klub i přes účast v poloprofesionální druhé lize hodlá zachovat profesionální podmínky. „Kádr se doplní. Na trhu teď není moc velký boom. Čeká se na to, jak to dopadne s hráči, kteří byli v Rusku. Potom, až si je případně týmy rozeberou, se trh může někdy v létě vykrystalizovat tak, že se naskytnou nějaká zajímavá jména, která zamíří k nám. Nějací hráči už vytipovaní jsou, teď je otázka, jak se to vyvrbí,“ zamyslel se Svoboda.

Komeťáci v NHL? Esům se nevedlo, zářil Vejmelka

Mise za postupem mezi českou smetánkou až z třetí nejvyšší soutěže ale podle něj nebude jednoduchá. Druhou ligu si vyzkoušel ve Znojmě již před dvěma roky, kdy se do ni klub přihlásil kvůli pandemii koronaviru. Orli ale odehráli jen pět zápasů, než byl ročník zrušený. „I když si to spousta lidí myslí, druhá liga není sranda. Je tam hodně vlčáků, kteří se o to hodlají porvat. Když vezmu, že ji budou hrát týmy jako Ústí nad Labem, Chomutov nebo Tábor, u nás na východě třeba Opava a potom máme ještě sehrát baráž s prvoligovým týmem, tak postup do Chance ligy nebude nic jednoduchého. Ale je to ten primární cíl, o který nám jde v první řadě,“ zdůraznil rodák z Litoměřic.

Do třech let si chtějí Orli zahrát baráž o extraligu. „Bavili jsme se s majitelem, čeho chceme dosáhnout, ale pořád je to sport. Je strašně těžké říct, jak se povede. Pokud by ta situace nastala, je taky otázka, jak se k účasti v extralize postaví město, sponzoři a další. Těch vlivů mimo hokej, které do toho mohou promluvit, je hodně,“ dodal bývalý útočník Komety, Plzně, Slavie nebo Chomutova.

Tomáš Svoboda

Narozen: 24. února 1987

Post: pravé křídlo

Současný klub: Orli Znojmo

Bývalé kluby: Slavia Praha, Drummondville, Acadie-Bathurst (QMJHL), Havlíčkův Brod, Kometa Brno, Vítkovice, Třebíč, Plzeň, Pardubice, Litoměřice

Úspěchy: vicemistr extraligy (2009, 2012, 2014), nejlepší střelec play-off extraligy (2012)