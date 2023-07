Roman Durný.Zdroj: HC Orli Znojmo

ROMAN DURNÝ. Nečekaný tah vedení znojemského klubu, který ke stávajícímu osvědčenénu brankářskému tandemu Matěj Žajdlík a Dominik Groh přivedlo slovenského gólmana Romana Durného.

Pětadvacetiletý brankář v roce 2018 draftovaný Anaheimem má za sebou nezvykle rušnou sezonu, když po návratu ze zámoří oblékl dresy čtyřech slovenských klubů. Začal v Košicích, pak se přesunul do rodného Liptovského Mikuláše, poté se vydal do Trenčína a nakonec zakotvil ve druhé nejvyšší slovenské soutěži v Humenném, jemuž pomohl k postupu do extraligy.

V pětadvaceti letech nyní dostane poprvé příležitost v České republice. „Vždy když jsem nastoupil poprvé do nové soutěže, tak mi štace v novém prostředí vyšla. Věřím tedy, že tomu bude tak i zde a pomohu týmu se držet se na těch nejvyšších příčkách a uspějeme pak i v play-off," prohlásil slovenský brankář.

Ten se mimochodem před lety blýskl v zámořské soutěži USHL, když dál gól přes celé hřiště. Jinak mu ale mise za oceánem nevyšla. Za pět sezon se nepropracoval ani do farmářské AHL, všechny starty v dospělém hokeji v zámoří má až ve třetí nejvyšší soutěži ECHL. Nyní dostává šanci nakopnout kariéru na jihu Moravy.

