Podle asistenta trenéra znojemského týmu Jiřího Berouna rozhodla o výsledku střetnutí první dvacetiminutovka. Orli si nepohlídali střed a situace vyústila v krosovou přihrávku a úvodní gól. „I když jsme si nějaké šance vytvořili, tak jsem je neproměnili,“ suše krčil rameny Jiří Beroun.

Rozhodnuto o dalším pokračování Jihomoravanů v play-off EBEL může být již v úterý, jelikož stav série na čtyři vítězná utkání je nyní 0:3 v neprospěch mančaftu z města nad řekou Dyjí.

Komplikace kvůli koronaviru

V době nedělní uzávěrky Znojemského deníku Rovnost nebylo ještě jisté, zdali se čtvrtý duel čtvrtfinále odehraje v úterý před zraky domácích diváků v Nevoga aréně, nebo na ledě jednoho z rakouských týmů, který by družstvu Bolzana propůjčil stadion.

Opatření souvisí s nařízením české vlády, která přikazuje čtrnáctidenní karanténu tuzemským osobám navrátivším se z Itálie kvůli koronaviru. „Domácí prostředí nám pomáhá. Taková atmosféra jako u nás v Rakousku není, tam se moc nefandí. Bylo by lepší hrát doma,“ přál si obránce Znojma Ondřej Mikliš.

Nadějný závěr

Ten dvě minuty před koncem živil naději Orlů na vítězství, když vstřelil druhou slepenou branku po Tayloru Dohertym a snížil na 3:4. „Když dáte dva rychlé góly, tak to lepí a nakopne vás to. Neměli jsem co ztratit,“ hovořil skromně Mikliš.

Úterní klání může být pro znojemské hokejisty konečným v ročníku 2019/2020. „Jsme si vědomi, že to letos může být poslední zápas. Nestahujeme kalhoty. Buď tam branky padnou nebo nás přehrají,“ uzavřel třiadvacetiletý obránce hokejového týmu od rakouských hranic.

Orli Znojmo – Bolzano 3:4

Třetiny: 0:3, 1:1, 2:0. Branky a nahrávky: 25. Luciani (Bořuta, Flick), 57. Doherty (Luciani, Bořuta), 58. Mikliš (Berisha, Bowles) – 5. Hargrove (Alberga, Catenacci), 15. Hargrove (Alberga, Flemming), 19. Catenacci (Flemming, Giliati), 39. Alberga (Hargrove, Poukkula). Vyloučení: 6:9. Využití: 0:0. Rozhodčí: Piragić, Sternat – Nagy, Soos. Diváci: 1481. Stav série: 0:3.

Sestava Orli Znojmo: Lassila – Doherty, Burlon, Bořuta, Čermák, Sova, Mikliš, Kruckovyč – Svoboda, Flick, Luciani – Novák, Bartoš, Beránek – Matuš, Češík, Vopelka – Oščádal, McRae, Bowles – Berisha. Trenér: Miroslav Fryčer.