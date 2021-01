V minulých sezonách bylo pro něj právě toto období nejrušnější v sezoně a plné cestování. Letos naopak známému hokejovovému trenérovi a sportovnímu manažerovi Orlů Znojmo a bývalému přednímu československému forvardovi Miroslavu Fryčerovi nezbývá, než sledovat hokej jen v televizi. Jeho Orli stačili v české druhé lize odehrát pět zápasů, než se soutěž v říjnu nakonec pro tuto sezonu nadobro odmlčela. Znojmo rozpustilo kádr a jeho hráči se rozutekli do různých klubů po republice i zahraničí.

„Prožívám to celkem blbě, celý život jsem zvyklý na dění kolem hokeje. Takto se jenom podívám v televizi, jak tam můj zmrzlý kamarád Petr Hubáček (expert ČT Sport – pozn. red.) stojí s červeným nosem před prázdnými tribunami. Je to smutné. Připomíná mi to, jak kdyby chtěl za starých časů někdo poslat gladiátory do arény, ti by bez lidí nezabili ani myš,“ glosoval Fryčer.