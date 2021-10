Jeho svěřence čeká v pátek na domácím ledě od půl sedmé večer premiérový duel s Bratislavou Capitals. Geograficky atraktivní bitva ovšem dostala šrámy. Slovenský klub se vzpamatovává z týmové karantény, kvůli níž skoro dva týdny nehrál. Izolace navíc stále neskončila několika oporám a taky trenérovi Peteru Draisaitlovi, cestu na zápas kvůli zhoršující se koronavirové situaci na Slovensku mají také příznivci bratislavského klubu. „Nevím, co od toho očekávat. Ze Slovenska ani nepřijedou fanoušci, pravé derby je to proti Vídni, odkud přijíždí dost příznivců,“ dodal Beroun.

O radost se ve Znojmě stará především první formace ve složení Tomáš Svoboda, Vojtěch Němec a švédská posila Filip Ahl. Každý z nich se pyšní průměrem víc než bodu za zápas. „Tato liga je trochu bláznivější. Není tu až tak urputná obrana jako v české extralize, která se naopak hraje hrozně takticky. Ačkoliv nejsem typický bruslař, tak mám pocit, že tu dostávám o něco více času, když si najdu ty správné prostory. Ale obecně je to hokej nahoru, dolů. Líbí se mi to,“ pravil pětatřicetiletý forvard Němec.

Všechno ovšem není tak růžové. Zatímco doma Orli soupeře ničí, venku jsou za otloukánky. Všechny tři dosavadní zápasy prohráli a v tabulce jim tak patří se ziskem devíti bodů z osmnácti možných šestá příčka. „Je zarážející, jaký je rozdíl mezi našimi domácími a venkovními zápasy. Asi to je opravdu fanoušky, to aby jezdili s námi i ven,“ glosoval hořce Beroun.

Všechny tři dosavadní domácí partie Orli vyhráli před více než dvěmi tisíci fanoušky a nasázeli při nich dvacet gólů. Šest kousků úřadujícím šampionům Klagenfurtu, dokonce devět Grazu. „Jsem nesmírně vděčný znojemskému publiku, že si našlo cestu na stadion. Když se člověk dívá na kluby v extralize a první lize, jak rapidně tam ubylo fanoušků, patří našim příznivcům velký dík. Projevuje se to i na našem výkonu doma,“ přiznal jeden ze znojemských trenérů Jiří Beroun.

Zatímco většina ostatních českých hokejových klubů včetně slovutné Komety bojuje s úbytkem fanoušků, kteří se po uvolnění restrikcí vrátili na stadiony v menších počtech v porovnání s předkoronavirovou dobou, oni jsou na stejných číslech jako před dvěma lety. Hokejisté Znojma se svým příznivcům odvděčují po návratu do nejvyšší rakouské soutěže ICE Hockey League kvalitními výkony na domácím ledě.

