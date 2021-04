OBLIBA U FANOUŠKŮ. Příznivci ve Znojmě svými návštěvami na stadionu jasně prokázali, že rakouská elitní soutěž je pro ně zajímavější než nižší české ligy.

Zatímco v sezonách 2009/2010 a 2010/2011, kdy Orli nastupovali v první lize, navštěvovalo domácí zápasy Znojma v průměru kolem 1600 diváků na utkání, v rakouské EBEL počet návštěvníků vzrostl téměř o tisícovku na zápas.

To je podstatný faktor i kvůli tomu, že na podzim se na stadiony zřejmě fanoušci vrátí. Jako bonus se mohou těšit na nové derby s Bratislavou Capitals. „Cítíme, že z českých soutěží je pro naše fanoušky dlouhodobě přijatelná pouze extraliga a cesta do ní je za současných podmínek velice obtížná a trnitá. Naši fanoušci si navíc mezinárodní soutěž oblíbili. Volání po návratu bylo silné a rozhodli jsme se ho poslechnout,“ uvedl manažer znojemského celku Petr Veselý.

Mezi příznivce Orlů se za léta v zahraniční lize zařadilo také významné procento rakouských fanoušků, kteří navštěvují znojemský stadion.

ÚTOČNÝ HOKEJ. V českém prostředí se hokej zvlášť v play-off občas mění v šachy svázané taktikou. V Rakousku naproti tomu strategii odsunuli na druhou kolej a prim hrají ofenzivy. „Je to hodně útočný hokej, který mi asi bude vyhovovat, protože na stará kolena chci hrát zajímavý hokej a nezabývat se taktikou a bráněním. Něco mi o tom říkal Tomáš Svoboda, jehož ve Znojmě zase začala hra bavit. Říkal, že ta soutěž je pro nás jak dělaná,“ uvedl jeden z klíčových znojemských hráčů Vojtěch Němec, jenž v uplynulém ročníku stabilně nastupoval za brněnskou Kometu.

Nejvyšší rakouská soutěž má navíc svou kvalitu. Elitní ligový tým Salcburk se před dvěma lety prokousal do semifinále Ligy mistrů. „Nehraje se tam hokej pro žízeň. Řekl bych, že soutěž je úrovní někde mezi naší extraligou a první ligou,“ zmínil útočník Tomáš Svoboda.

MEZINÁRODNÍ KONFRONTACE. Pro Orly je další velké lákadlo fakt, že se díky návratu slovinské Lublaně do soutěže podívají do pěti různých zemí. „Jsem rád, člověk zase navštíví nová místa. Tím, že některá města jsou daleko, vyjíždí se tam dřív a člověk má víc možností je poznat,“ liboval si Svoboda.

Mezinárodní charakter soutěže je výhodou i z marketingového hlediska. „Je to naše jedinečnost. Shrnu to do tří bodů: šest zemí, čtrnáct měst a jedna liga. Můžeme tak zasáhnout přes 97 milionů lidí,“ poznamenal Veselý.

JISTOTA. Další ročník v amatérské druhé lize by pro Orly představoval další zdroj nejistoty. V případě pokračující pandemie by se soutěž nemusela znovu rozběhnout a další ročník bez hokeje by mohl klub uvrhnout do existenční nejistoty. V případě odkoupení licence pro první ligu by se zase Znojmo muselo popasovat s náročným systémem soutěže, v němž v příštím ročníku hned tři týmy sestoupí přímo do druhé ligy a čtvrtého od konce čeká baráž.