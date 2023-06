Postupně odkrývají jména, se kterými vyrazí do nadcházející hokejové sezony, v níž budou nováčkem v CHANCE lize. Před pár dny tak znojemští Orli oznámili posily na útočných postech i setrvání brankářské dvojice Matěj Žajdlík a Dominik Groh, tentokrát už nastal čas i na defenzivu. Na tvořící se soupisku ambiciózního jihomoravského týmu přibyli Lukáš Zukal a Jakub Jenáček, kteří znojemský dres oblékali už v minulém ročníku.

Obránci Lukáš Zukal (napravo) a Jakub Jenáček zůstávají ve Znojmě i po postupu do CHANCE ligy. | Foto: HC Orli Znojmo

V uplynulé sezoně tvořili téměř nerozlučnou dvojku, když jen to bylo možné, nastupovali Zukal s Jenáčkem v jednom obranném páru. Nyní jsou prvními dvěma potvrzenými jmény, která budou znojemskou defenzivu hájit i po postupu. „Oba prakticky od prvního zápasu sezony hráli spolu. Celou dobu jim to společně fungovalo a to i přesto, že oba utrpěli určitá zranění, se kterými ale ročník dohráli,“ popisuje pro klubový web znojemský kouč Jiří Beroun.

Ten zároveň potvrdil, že jejich vzájemné pouto neroztrhne ani po postupu do první ligy. „Určitě budou znovu nastupovat v jedné dvojici, protože na ně bylo spolehnutí a je na nich neskutečně vidět, jak se chtějí nadále posouvat dál. V první lize k tomu dostanou šanci a jsem rád za jejich pokračování ve Znojmě,“ podotýká Beroun.

Jen o pár dnů dříve Znojmo potvrdilo, že i v brankovišti budou diváci nadále vídat známou dvojici, v klubu zůstávají Žajdlík i Groh. „Zatím ještě nevíme, zda budeme gólmany mezi sebou znovu pravidelně prostřídávat, prostor ale dostanou určitě oba dva,“ ujišťuje třiačtyřicetiletý stratég.

Jedinou novou tváří tak zatím zůstává útočník Radim Matuš, který ale znojemské prostředí dobře zná, na jihu Moravy odehrál už pět sezon, nyní se do klubu vrací. „Zájem vedení a vize, kterou mi představilo, mě oslovily. K tomu se člověk vrací domů, kde to s rodinou známe. Vracím se s cílem, který se od minulých let ve Znojmě nezměnil. Chci být lídr jak na ledě, tak mimo něj,“ nastiňuje Matuš.

Společnost v útoku mu budou dělat Martin Šťovíček, Jan Hruška a Tomáš Svoboda, kteří ve Znojmě zůstávají. Další jména nováček odtajní v nejbližších dnech. „Nějaké hráče jsme oslovili, s některými to bylo rychlé, s jinými jednáme dál. Věříme, že tým budeme mít kvalitní,“ dodává Beroun.

