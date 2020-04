Není tak vyloučený návrat jihomoravského celku do některé z českých soutěží. „Uzavření hranic není jediný, ale hlavní problém. V lize nehrají jen rakouské týmy a my, ale také maďarský, italský a nově i slovenský tým. (soutěž rozšíří Bratislava Capitals – pozn.red.) Každá z těch zemí nastavila trochu jiná opatření a musíme počkat, jak se vše vyvine a situace vyjasní. Dost důležité také bude, jak se k situaci zahraničních týmů postaví vedení soutěže,“ uvedl manažer klubu Petr Veselý.

Současná mimořádná situace může ovlivnit také partnery znojemského hokeje. „Jsou hodně navázáni na zahraničí a čekají, jakým způsobem je současný stav ovlivní. Je otázka jednání dalších týdnů, v jaké výši nás budou moci dále podporovat. V tomto smyslu na nás doléhá situace víc než na kluby v českých soutěžích,“ poznamenal Veselý.

Návrat do Česka?

Vedení klubu tak koketuje i s variantou comebacku do českých soutěží. V tom případě by se Znojmo nemuselo vracet do úplného suterénu v systému soutěží, ale nejspíš do druhé ligy, na níž má od minulého roku v záloze licenci, kterou propůjčoval v minulé sezóně Moravským Budějovicím. „Momentálně nikdo není schopen odhadnout, jak se tato situace bude dále vyvíjet. To je věc, kterou my neovlivníme, proto musíme být připraveni na všechny varianty. Naší prioritou je zachovat ve Znojmě hokej pro znojemské fanoušky,“ vyjádřil se Veselý.

O tom, na jakou soutěž ovšem v nadcházejícím ročníku diváci budou chodit, může být jasno až v horizontu měsíců. „Termíny jsou dost plovoucí a v podstatě imaginární. Teoreticky nejzazší termín, kdy bude jasno, může být poslední srpnový den. Těžko ale teď předjímat,“ vyjádřil se Veselý.

Hokejisté Znojma se zatím ani nevrací k suché přípravě. „Nevíme, jak se celá situace vyvine, jak to bude se zavřenými hranicemi. Jen si přeju, aby se vše vrátilo do normálu, pro spoustu lidí je současná situace dost obtížná, uvedl asistent znojemského trenéra Jiří Beroun.

Za devět sezon v EBEL se hokejisté Znojma osmkrát dostali do play-off, sedmkrát v něm vypadli hned ve čtvrtfinále, před čtyřmi roky dokráčeli až do finále, kde podlehli Salcburku.

Uplynulý ročník skončil pro svěřence trenéra Miroslava Fryčera předčasně, stejně ovšem byli krůček od vyřazení. Ve čtvrtfinálové série play-off prohrávali s favorizovaným severoitalským Bolzanem už 0:3 na zápasy.