Ani skoro čtyřtisícová návštěva, ani vedení po dvou třetinách hokejistům Chomutova ve třetím semifinále nepomohly. Z výhry se i potřetí v sérii radovali hokejisté Znojma, kteří si po čtvrtečním triumfu 5:3 v nejkratším možném termínu 3:0 na zápasy zajistili postup do finále druhé ligy. Jeho vítěz si zajistí místenku v příštím ročníku Chance ligy, kde nahradí sestupující Šumperk.

Piráti v domácím třetím semifinále se Znojmem. | Foto: Tomáš Urban

„Ve všech zápasech této série se hrálo úplně na krev. Byl to skvělý hokej hodný play-off. Dnes to bylo o tom, kdo dokáže hrát celých šedesát minut. Oba týmy bojovaly, hráči skákali do střel, ale to je play-off. Nás to bolelo, soupeře to bolelo, ale teď můžeme být šťastní,“ radoval se asistent znojemského trenéra Tomáš Jakeš.

I třetí duel série byl maximálně vyrovnaný, ovšem Znojmo znovu přes problémy našlo cestu k výhře.

Chomutov přitom na konci druhé třetiny otočil na 3:2, když se prosadil hvězdný Viktor Hübl. Orli strhli utkání na svou stranu podobně jako v předcházejících dvou partiích ve třetí třetině.

Zamítnutý přenos i bitka fanoušků. Orli mohou vyhrocenou sérii obrů uzavřít

Tentokrát Znojmo vstřelilo tři branky. Chomutov ale jako první dokázal velkého favorita druhé ligy v tomto ročníku potrápit. „Myslím, že jsme byli hodně důstojným a nebezpečným soupeřem,“ líbilo se trenérovi Chomutova Kamilu Koláčkovi.

Hokejisté Znojma vyhráli i devátý zápas v letošním play-off a těší se na finále, které se na rozdíl od předcházejících sérií hraje na čtyři vítězná utkání.

První dva duely se uskuteční ve vinařském městě ve středu a ve čtvrtek. Vítěz druhé ligy bude znám nejpozději v pondělí 24. dubna, kdy je na programu sedmý zápas série.

Orli porazili Chomutov i potřetí a slaví postup do finále, Vyškov přejel Letňany

Ve finále Orli narazí překvapivě buď na regionálního rivala Vyškov, nebo na vítěze západní skupiny druhé ligy – pražské Letňany. Blíž k postupu jsou hokejisté Vyškova, kteří vedou 2:1 na zápasy a na Velký pátek v duelu hraném od pěti hodin odpoledne mohou na svém ledě rozhodnout o posunu do finále. „Těžko říct, jestli si přeji do finále Letňany, nebo Vyškov. S Vyškovem by to bylo moravské derby, přijelo by více fanoušků, ale nechci soupeře vybírat. Pro nás to bude v každém případě hokejový svátek a moc se na finále těšíme,“ dodal Jakeš.

Termíny finále:

1. zápas ve středu 12. dubna ve Znojmě:

18.00: Znojmo - Vyškov/Letňany

2. zápas ve čtvrtek 13. dubna ve Znojmě:

18.00: Znojmo - Vyškov/Letňany

3. zápas v neděli 16. dubna:

Vyškov/Letňany - Znojmo

4. zápas v pondělí 17. dubna:

Vyškov/Letňany- Znojmo

potenciální 5. zápas ve čtvrtek 20. dubna ve Znojmě:

Znojmo - Vyškov/Letňany

potenciální 6. zápas v sobotu 22. dubna:

Vyškov/Letňany - Znojmo

potenciální 7. zápas v pondělí 24. dubna ve Znojmě:

Znojmo - Vyškov/Letňany