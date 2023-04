Tomáš Svoboda, kapitán Znojma.Zdroj: Deník/Libor Kopl

TOMÁŠ SVOBODA. Kapitán, základní kámen úspěchu a kluk z plakátu. Tomáš Svoboda v uplynulé sezoně při dvouměsíčním angažmá dokázal, že i v šestatřiceti letech stále v pohodě stačí i na vyšší Chance ligu, když s průměrem bodu na utkání dopomohl k záchraně soutěže Pardubicím B.

Druhou ligu podle očekávání svou kvalitou vysoce převyšoval, když měl jak v základní části, tak play-off bilanci takřka dvou bodů na zápas. „Takovou sezonu, jako byla tato, kdy jsme nezískali ani bod jen v jednom zápase, bych nenašel snad ani v žácích," smál se Svoboda po vítězném finále.

Pro Znojmo je skvělou zprávu, že zkušený útočník bydlí v nedalekých Pohořelicích a u Orlů se cítí jako doma. Klubu tak pomůže i při přechodu do první ligy. Bez něj by to bylo daleko obtížnější.