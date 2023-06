Další dvě nová jména kádru pro novou sezonu v Chance lize oznámili hokejoví Orli Znojmo. V týmu pokračují útočníci Petr Beránek a Patrik Čermák, kteří se ke klubu připojili v průběhu minulé sezony. Orli to oznámili na svých webových stránkách.

Petr Beránek zůstává ve Znojmě, připomeňte si oslavy Orlů při postupu do Chance ligy. | Foto: HC Orli Znojmo

Devětadvacetiletý forvard Beránek už ve Znojmě nastupoval v letech 2019 až 2021. Zvlášť v ročníku 2019/2020 byl pro Orly platným forvardem, když nastřádal v rakouské ICEHL dvacet bodů v šestatřiceti duelech.

V průběhu sezony 2020/2021 ovšem účastník světového juniorského šampionátu 2013 zamířil do prvoligové Třebíči a ve druhé nejvyšší soutěži vydržel až do skončené sezony. Kromě Třebíče si taky vyzkoušel angažmá v Prostějově a Jihlavě. Nyní se do Chance ligy vrátí se Znojmem.

„Petr měl minulý ročník trochu náročnější, protože byl po operaci kolene. Od následující sezóny tedy od něj budeme očekávat mnohem více. Nároky, které budeme klást nejen na něj, ale i na ostatní, tak budou mnohem větší a samotní hráči to také dobře vědí,“ uvedl pro klubový web trenér Znojma Jiří Beroun.

Dvacetiletý forvard Čermák zahájil uplynulou sezonu v prvoligovém Šumperku, ale pak zamířil do Znojma, kde nasbíral devatenáct bodů ve třiadvaceti duelech a dalších šest bodů přidal v play-off. „Patrika jsme měli v hledáčku už minulou sezonu, kdy to nevyšlo, ale poté se nám jej přeci jen povedlo podepsat. Od chvíle, kdy k nám přišel, získal si nás svým přístupem. Poslední měsíc hrál dokonce se zlomenou rukou a spoustu toho podstoupil,“ pravil Beroun.

Aktuální podoba kádru Znojma

Brankáři:

Dominik Groh

Matěj Žajdlík

Obránci:

Jan Bartko

Jakub Jenáček

David Stránský

Dominik Tejnor

Lukáš Zukal

Útočníci

Petr Beránek

Patrik Čermák

Robert Havlát

Jan Hruška

Radim Matuš

Dominik Sklenář

Tomáš Svoboda

Martin Šťovíček